Cuatro futbolistas terminan su préstamo y se analizará si continúan en el Verde

El secretario técnico del Club Sarmiento de Junín, Mariano Sardi, dijo a Democracia que hay cuatro jugadores que terminan su préstamo con el CAS y se analizará si continuarán o no en la próxima temporada en la institución local, una vez que termine la actual Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Nicolás Bassana deberá volver a Estudiantes de La Plata; Gabriel Alanis pertence a Godoy Cruz de Mendoza; Patricio Cucchi a Atlético Nacional de Colombia y Lautaro Montoya a Estudiantes de Buenos Aires, destacándose que al cabo del certamen (restan dos fechas), también la dirigencia que encabeza Fernando Chiófalo analizará si continúa como director técnico Martín Funes.

El plantel del Verde entrenará hoy preparando el partido de pasado mañana ante Talleres de Córdoba, a jugarse en el estadio Eva Perón a la hora 19.15, con televisación de Fox Sports Premium.

El juez designado es Nazareno Arasa, quien tendrá como asistentes a Iván Aliende (línea 1) y Ernesto Callegari (2), mientras que se desempeñará como cuarto árbitro Cristian Cernadas.

El programa de la vigésima cuarta fecha

Para la vigésima cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), la Comisión Arbitral realizó en el predio de la AFA, en Ezeiza el sorteo de los partidos con sus respectivos árbitros y asistentes.

La programación completa para este fin de semana es la siguiente:

Mañana viernes 3: A las 19.15, Central Córdoba – Unión de Santa Fe (televisado por Fox Sports Premium), siendo juez Germán Delfino; y Colón de Santa Fe – Atlético Tucumán (por TNT Sports), controlado por Yael Falcón Pérez.



A las 21.30, Vélez Sársfield vs. Patronato de Paraná (TNT Sports), con arbitraje de Diego Abal.



Sábado 4: A las 17, Arsenal ante Boca Juniors (Fox Sports Premium), Néstor Pitana.



A las 19.15, Godoy Cruz – Platense (TNT Sports), Sebastián Zunino; y SARMIENTO DE JUNÍN ante Talleres de Córdoba (Fox Sports Premium), Nazareno Arasa.



A las 21.30, Lanús – Rosario Central (Fox Sports Premium), con contralor de Fernando Echenique; y Huracán – Racing Club (TNT Sports), siendo juez Hernán Mastrángelo.



Domingo 5: A las 17, Gimnasia de La Plata vs. Estudiantes de La Plata (TNT Sports), con arbitraje del sureño radicado en Lincoln, Darío Herrera.



A las 19.15, Independiente – San Lorenzo de Almagro (Fox Sports Premium), siendo árbitro Silvio Trucco; y desde las 21.30, River Plate ante Defensa y Justicia (Fox Sports y TNT Sports), arbitrados por Patricio Loustau.



Lunes 6: A las 19.15, Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors (TNT Sports), Andrés Merlos; a las 21.30, Newell's Old Boys de Rosario vs. Banfield (Fox Sports Premium), con Mauro Vigliano como juez.