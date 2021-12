El Ciclón volvió a sonreír, justo en el Día del Hincha y contra el Verde

Desde hace más de 20 años, cada 30 de noviembre los hinchas de San Lorenzo celebran su día. El acontecimiento se debe a que ese día, pero del año 2000, cientos de simpatizantes del Ciclón resistieron la venta de los derechos de imagen del club a la empresa suiza ISL, que pretendía concretar el entonces presidente de la institución, Fernando Miele.

Ayer, y en medio de un clima hostil por el presente adverso que atraviesa el club -peleando por evitar quedar en el último puesto en el Torneo de la Liga Profesional y con el presidente Marcelo Tinelli desde hace varios meses con licencia-, los hinchas "cuervos" pudieron celebrar la vuelta al triunfo, luego de tres derrotas en fila.

El regreso a la victoria se dio en el momento que más lo necesitaba El Ciclón, pero justo frente a Sarmiento de Junín.

Las disculpas de Tinelli

Marcelo Tinelli aprovechó sus redes sociales para estar presente en el Día del Hincha de San Lorenzo, pese a los crecientes cuestionamientos de parte de socios y simpatizantes hacia su gestión al frente de la Comisión Directiva, que motivaron su decisión de tomar licencia y dejar a Horacio Arreceygor al mando del club.

"Feliz día del hincha a todos los cuervos. Orgulloso de estos colores y este amor que me metieron en la sangre mi abuelo y mi viejo. Gracias a todos los hinchas y socios por el cariño y el afecto. Y mis disculpas por los errores que por diferentes cuestiones de la vida, he tenido. Me quedo igual con la cantidad de cosas hermosas que he vivido junto a mi gran amor, San Lorenzo", escribió el conductor de TV, en su cuenta de Instagram.