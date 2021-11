Palmeiras derrotó a Flamengo y se consagró campeón de la Libertadores por tercera vez

Palmeiras se coronó ayer bicampeón de la Copa Libertadores, al vencer por 2 a 1 a Flamengo, en el tiempo suplementario del partido disputado en el estadio Centenario de Uruguay.

El conjunto paulista se impuso con los goles de Raphael Veiga, a los 6 minutos del primer tiempo, y Deyverson, a los 5 de la primera etapa suplementaria.

Flamengo había empatado transitoriamente a los 27 del segundo tiempo, en tiempo reglamentario, con tanto de Gabigol.

De esta manera, Palmeiras consiguió su tercera Copa Libertadores, ya que lo había hecho también en 1999 y 2020, además de haber disputado la final de la edición de 2000, en la que cayó derrotado frente al Boca de Carlos Bianchi.

El partido se abrió desde el inicio, cuando Raphael Veiga conectó un centro atrás de Mayke para vencer al arquero Diego Alves. Luego, el juego ganó en emoción, con dos equipos abiertos, pero también cautelosos, porque ambos sabían del potencial que tenía su rival.

Casi sobre el final, el "Fla" pudo acceder al empate luego de una gran jugada de Gabigol, quien por izquierda remató para ubicar el balón junto al primer palo del arquero Weverton, para agregarle más suspenso a la definición.

El tiempo suplementario entregó más tensión entre los dos conjuntos, pero el DT del Verdao, el portugués Abel Ferreira mandó al campo de juego al delantero Deyverson.

A cinco minutos de ingresar, el futbolista de 30 años aprovechó mal un control de Andreas Pereira y se fue mano a mano contra Diego Alves, quien no pudo hacer nada para evitar el 2 a 1 de Palmeiras.

De ahí en más, el conjunto paulista se refugió para cuidar la diferencia y no le dejó el mínimo resquicio a Flamengo para que pudiera llegar al empate y así pudo alzar la copa por segunda vez consecutiva.

El DT del cuadro carioca, Renato Portaluppi, no pudo conseguir una vez más la Libertadores, luego de que lo hiciera por última vez en 2017, al mando de Gremio de Porto Alegre, cuando derrotó a Lanús en la definición.