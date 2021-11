River Plate recibe a Racing y tiene todo a favor para coronarse campeón de la Liga

River Plate podrá festejar hoy su 37° título de campeón del fútbol argentino con solo empatar de local ante Racing Club, en el cotejo más relevante de los cuatro a jugarse hoy para cerrar la 22ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El clásico se disputará en el estadio Monumental desde las 21.30, con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por Fox Sports Premium.

El estadio estará completo en su capacidad ya que los hinchas riverplatenses agotaron rápido el ciento por ciento del aforo habilitado.

River es puntero con 49 unidades y Talleres de Córdoba, que anteayer fue goleado en La Plata por Gimnasia, quedó en 40, por lo cual con solo igualar le sacará diez de los cordobeses restando nueve por jugar, y será campeón.

Está cerca de acabar la espera para el exitoso entrenador Marcelo Gallardo, por fin está a un paso de lograr su primer título de primera división en el torneo doméstico ya que hasta ahora había conquistado cinco copas nacionales, tres Copa Argentinas y dos Supercopas Argentinas, que se agregan a los siete títulos internacionales, sumando 12 en total.

Ante Racing, River intentará poner el "broche de oro" a una gran campaña, en la cual suma 16 cotejos sin derrotas, con 13 triunfos y tres empates.

Este River tiene como figura desequilibrante a Julián Álvarez, quien suma 16 goles, máximo anotador del torneo y con futuro en el fútbol europeo.

Racing está en las antípodas, con un 41% de eficacia. Hoy no clasifica para ninguna copa internacional, como producto de flojas gestiones de Juan Antonio Pizzi y el interinato de Claudio Ubeda.

Con la llegada como DT de Fernando Gago (suma cuatro cotejos con un triunfo y tres reveses), Racing busca una fisonomía de equipo en base a un estilo y el rendimiento mejoró, pero incurre en errores que casi siempre culminan en gol rival y que hace que una clasificación sea muy complicada.

Para Racing no ingresar a un certamen internacional significaría un fracaso deportivo y económico, ya que sin actividad copera serían escasos sus ingresos en 2022, sin los dólares que entrarían por torneos de Conmebol.

River no contará con Enzo Pérez (luxación de codo izquierdo), Milton Casco y Bruno Zucculini (suspendidos), y jugaría Leonardo Ponzio, quien logró el ascenso a primera, ganó 13 títulos y lleva 349 partidos jugados (10 goles) y está próximo a retirarse.

En Racing no jugarán Leonardo Sigali (suspendido), el paraguayo Matías Rojas y el chileno Eugenio Mena (desgarrados) y Gago no dará a conocer el equipo ni a los propios jugadores, hasta pocas horas antes del cotejo.

Otros tres encuentros

Abriendo la jornada del jueves, Arsenal, sin Israel Damonte como DT tras su renuncia luego del triunfo ante Newell's Old Boys, recibe a Unión de Santa Fe, desde la hora 17.

Se medirán en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí, con el arbitraje de Jorge Baliño y televisado por TNT Sports.

El equipo "del viaducto" se ubica en el último lugar con 19 puntos y viene de vencer a Newell´s y, a pesar del triunfo, marcó la salida del técnico Israel Damonte por la mala relación con los dirigentes de la institución.

Los de Sarandí serán dirigidos de manera interina por Darío "Cafú" Espínola, quien se desempeña en las divisiones inferiores del club.

Unión, por su parte, se encuentra en la 17ª posición con 25 unidades y cayó por 3-2 en su última presentación ante Defensa y Justicia.

Seguidamente, a las 19.15, Lanús recibe a Platense con el objetivo de lograr un triunfo que lo mantenga dentro de los clasificados a las copas internacionales del 2022.

Jugarán en el estadio Ciudad de Lanús, tendrá el arbitraje de Pablo Dóvalo y la transmisión de Fox Sports Premium.

El "Granate" está séptimo con 35 puntos, a 14 del líder River Plate (49), y en la fecha pasada cayó 3-2 con Patronato de Paraná (tras ir ganando 2 a 0), como visitante.

El "Calamar", en tanto, viene de perder 1-0 ante River Plata y se encuentra en la 18ª posición con 23 puntos.

A la misma hora, Colón, en alza tras dos triunfos en fila, recibirá a Rosario Central, que lleva cinco fechas sin ganar como visitante. Jugarán en el estadio Brigadier Estanislao López de Santa Fe, con arbitraje de Mauro Vigliano y será transmitido por TNT Sports.

El "sabalero", dirigido por Eduardo Domínguez y ya clasificado a la Copa Libertadores 2022, suma 35 puntos y se ubica en la octava posición.

Rosario Central pudo volver a ganar tras dos derrotas al superar a Atlético Tucumán (3-1) en Arroyito y calmó rumores sobre la continuidad del entrenador Cristian González.

El "canalla" ganó su último partido fuera de Rosario en la 11ª fecha ante Banfield (2-1) y en las últimas cinco salidas perdió tres y empató dos.

El equipo del "Kily" González, quien planea repetir formación, necesita sumar como visitante si pretende seguir con chances de clasificar a la próxima Copa Sudamericana.