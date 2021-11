Sarmiento empató sin goles con Banfield y volvió a sumar en la recta final del torneo

Sarmiento y Banfield no se sacaron ventajas ayer, en el estadio Eva Perón, por la fecha 22 del Torneo de la Liga Profesional.

En un encuentro discreto, en el que apenas hubo jugadas aisladas en ataque, el Verde consiguió romper la racha de tres derrotas consecutivas y sumar su primer punto con Martín Funes como entrenador.





Lejos estuvo el equipo de Junín de lograr una producción futbolística cuanto menos aceptable. Por el contrario, Banfield fue mejor en la primera mitad, presionando la salida e intentando jugar a espaldas de los laterales, con los delanteros extremos Ursi y Álvarez.

Por momentos, la fórmula dio resultado a los conducidos por Diego Dabove, que tuvieron la primera aproximación a los 7 minutos, con remate de Ursi que salvó el arquero Manuel Vicentini.

Sarmiento no encontraba los caminos para salir limpio y evitar las pelotas divididas. El intento de adelantar al lateral derecho Martín García para combinar con Sergio Quiroga en la mitad de la cancha topaba casi inevitablemente con la presión de Soñora y Nicolás Domingo.

Sin salida clara, el central Braian Salvareschi aparecía como la única alternativa de pase y la pelota siempre terminaba en envío largo, sin destino definido. En la confusión de Sarmiento, Banfield casi se pone en ventaja antes de los 20, con una jugada por derecha que terminó en un centro del lateral Emmanuel Coronel, que el centrodelantero Ramiro Enrique cabeceó desviado.

Las únicas insinuaciones del Verde llegaban desde la pelota parada. Gervasio Núñez tuvo su primera chance desde el vértice derecho del área, luego de una falta del defensor Luciano Lollo sobre Quiroga. Pero el zurdazo del formoseño se fue desviado, cuando buscaba meterse en el ángulo superior izquierdo del arquero Cambeses.





El equipo de Funes sufría la escasa participación de Quiroga y Federico Paradela en ataque. Sin conexión en la zona media, los delanteros Luciano Gondou y Jonatan Torres se veían obligados a retroceder para encontrar contacto con el balón.

Recién hacia los 26, Paradela se metió en el partido, combinó con Gondou, que aguantó la pelota en tres cuartos de cancha frente a la presión de Lollo, descargó para Nuñez y otra vez el Yacaré remató por arriba del travesaño.

Sarmiento fue levantando el nivel, a medida que la presión de Banfield perdía intensidad. Llegó así la más clara para el Verde, en la primera mitad. Quiroga remató de afuera a los 38, la pelota le picó cerca del cuerpo a Cambeses, que solo atinó a dar un rebote largo y Torres, que entraba de frente al arco, no llegó a empujarla a la red.

Así, el cuadro juninense se iba con mejor cara al descanso del entretiempo, pero en el arranque del complemento fue Banfield el que casi anota, por medio de Juan Álvarez, que recibió en la entrada del área, sobre la izquierda, amagó con el cuerpo para sacarse de encima la marca del marcador Gabriel Alanís y remató de zurda, muy cerca del palo derecho de Vicentini.

A partir de allí, fueron solo anuncios que no pasaron a mayores. A los 10, Jonatan Torres remató de media distancia, por arriba del horizontal. A los 20, respondió el Taladro con Ursi, que encaró por izquierda y remató fuerte de zurda, la pelota cruzó toda el área y el ingresado Juan Manuel Cruz no llegó a corregir la trayectoria para concretar el gol.





Funes envió a Gabriel Graciani y Yaír Arismendi a la cancha para buscar variantes por los costados, tras el escaso rédito que le dio el tándem por el medio entre Quiroga y Paradela. Sobre el final, cuando el árbitro Ariel Penel había dado cinco minutos de adición, Graciani consiguió desbordaer por derecha y tiró el pase a espaldas de los centrales, ocupados en controlar a los ingresados delanteros Patricio Cucchi y Rodrigo Salinas, y Arismendi casi llega a conectar, pero no pudo ante la salida de Cambeses.

Fue empate sin goles y poco para rescatar en el juego. Para el Verde, el dato positivo de la fecha fue haber retomado el camino de la cosecha de puntos, luego de los traspiés ante Arsenal, Central Córdoba y Boca. Ahora, llegará el momento de enfrentar a un golpeado San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, en la penúltima fecha del campeonato.

Las claves del partido

-La falta de claridad en la salida de Sarmiento: Banfield presionó las opciones de pase del Verde y obligó siempre a la pelota dividida, por lo que los volantes no tuvieron protagonismo en el primer tiempo.

-Baja efectividad de Banfield en ataque: el Taladro, de irregular desempeño en la Liga Profesional, no pudo concretar las ocasiones que generó en el primer tiempo y casi lo paga caro en el segundo.

-El intenso calor: Las altas temperaturas afectaron el ritmo del juego, principalmente a Banfield, que no pudo sostener la intensidad de la presión en el segundo tiempo.