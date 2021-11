Posesión del balón y determinación: las claves del DT Diego Dabove en Banfield

Banfield visita Junín con el deseo de retomar la senda del triunfo como supo hacer en su última presentación de visitante ante Gimnasia Esgrima en La Plata y continuar definiendo una identidad de juego en el ciclo del nuevo entrenador Diego Dabove. En esta ocasión, Sarmiento será el rival de turno en el marco de la fecha 22 del torneo Socios.com de la Liga Profesional.

El Taladro viene de caer, como local, por 2-0 ante Aldosivi en un partido sorpresivo en el que mereció más y se tuvo que ir con las manos vacías.

Tanto el Verde como el Taladro han tenido que renovar las conducciones técnicas de sus equipos, por lo que se verá en la cancha mucha prueba y error en búsqueda de definir una identidad de juego a cuatro fechas del cierre de la Liga Profesional.

Diego Dabove, por un lado, y Martín Funes, por el otro: entrenadores con ideas similares de juego que construyen a partir de la posesión del balón y el ataque como medio y fin en sí mismo. La amplitud y profundidad son dos aspectos muy pregonados y trabajados por los dos DTs que hoy se disputarán los tres puntos en el estadio Eva Perón.

Por el lado de la visita, Dabove, suele utilizar un sistema de 4-3-3, que suele mutar a 3-4-3 en ataque y a un 4-5-1 en defensa; por lo que la versatilidad e intensidad son dos características que describen el estilo de juego pregonado por el DT que supo ser entrenador de arqueros en Sarmiento y varios equipos más.

Sin embargo, la diferencia entre ambos entrenadores es que Dabove tendrá su cuarta presentación esta tarde mientras que Funes irá por la segunda (y la primera en el estadio Eva Perón).

En tal sentido, un hecho es que el DT del Taladro tiene un mayor rodaje en la competencia por los puntos y ya tendría al equipo definido para la jornada vespertina de hoy.

El equipo que jugaría esta tarde sería: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Giuliano Galoppo, Nicolás Domingo y Joel Soñora; Luciano Pons, Ramiro Enrique y Juan Pablo Álvarez.

A lo largo de este semestre deportivo, en la lista de entrenadores que han dejado su cargo en las 22 fechas del actual torneo local, se encuentran Juan Antonio Pizzi (Racing), Sergio Rondina (Arsenal), Miguel Ángel Russo (Boca), Gustavo Coleoni (Central Córdoba), la dupla Mariano Messera y Leandro Martini (Gimnasia LP), Sebastián Méndez (Godoy Cruz), Juan Manuel Azconzábal (Unión), Leonardo Madelón (Platense), Fernando Gago (Aldosivi), Omar de Felippe (Atlético Tucumán), Fernando Gamboa (Newell´s Old Boys), Javier Sanguinetti (Banfield), Paolo Montero (San Lorenzo), Israel Damonte (Arsenal) y Mario Sciacqua (Sarmiento).

Los números de Banfield

El Taladro no tiene un buen presente desde los números ni desde la forma de juego. En el actual torneo, acumula 4 triunfos, 9 empates y 8 derrotas, con un registro de 16 goles a favor y 24 en contra (lo que deja un saldo de -8 en la diferencia de gol).

Jugando en condición de visitante en la Liga Profesional, el Taladro logró 2 victorias, 7 igualdades y 2 caídas, números que reflejan que es un conjunto que suele rescatar un punto jugando fuera del Conurbano bonaerense.

La carta de gol del equipo que dirige Dabove es el delantero Juan Cruz, hijo del “Jardinero”, quien lleva convertidos 7 anotaciones en lo que va del torneo.

Del plantel, lo siguen con mayor cantidad de marcas Ramiro Enrique y Jesús Dátolo con tres goles cada uno.

Respecto a la posesión del balón y la impronta del nuevo DT, en los tres partidos que lleva dirigidos en Banfield ha impuesto el predominio en los porcentajes, aunque sea por una mínima diferencia, siendo el protagonista de cada encuentro: 52% vs 48% ante Vélez; 51% vs 49% frente a Gimnasia; y 58% vs 42% contra Aldosivi.

Hay que resaltar que tanto el equipo de Liniers como el Lobo platense también tienen modelos de juegos desarrollados a partir de la tenencia del balón, por lo que el mérito de doblegarlos con la pelota y en el resultado es doble.

El presente del Taladro, por dos periodistas

Tahiel Iriondo cubre el día a día de Banfield para la tira deportiva de radio Eco Medios (AM 1220). Además, es hincha del conjunto del sur del Conurbano bonaerense desde que tiene uso de razón. En diálogo con Democracia, Iriondo brindó su mirada acerca del presente futbolístico del Taladro.

En torno a ello expresó: “Hace un mes Sanguinetti terminó su ciclo como entrenador por sus rendimientos. Tras ello, asumió Dabove que tuvo tres partidos: victorias ante Huracán y Vélez, y derrota ante Aldosivi por 2-0 en un partido en el que se erró muchos goles”.

Sobre las últimas novedades del plantel indicó: “Cuero sufrió la rotura de ligamentos cruzados anterior de la rodilla derecha y será baja”.

Respecto al ciclo que acaba de comenzar el DT Dabove señaló: “Es un ciclo que recién empieza. Al respecto, hizo dos cambios desde lo táctico: ingresó Canto en lugar de Quintero y Enrique se ganó la titularidad ante Aldosivi, delantero que venía convirtiendo cuando ingresaba desde el banco de suplentes”.

“Personalmente me gusta la idea. Está bueno refrescar el proyecto y es un DT que potencia a los juveniles, que es nuestro fuerte por las divisiones del club. Aparte es un entrenador que saca puntos, sumamente necesario”, concluyó Iriondo para este medio.

Otra de las voces que dialogó con este medio fue la de Juan Manuel García, periodista que cubre el presente del Taladro desde hace varios años, desempeñándose en la actualidad como productor y periodista del medio partidario “Hablemos de Banfield”.

Para describir el presente del equipo dijo: “Desde las estadísticas, los números de Banfield no son buenos. De hecho, no fue un buen torneo considerando que venía de ser subcampeón en la Copa Diego Armando Maradona y una buena Copa de la Liga Profesional”.

En torno al cambio en la conducción técnica comentó que “se ve un cambio en el juego y en la mentalidad del equipo. Dabove apuesta a realizar mucha presión en el campo adversario y a la recuperación cerca del arco rival”.

“La opción de Dabove tras la salida de Sanguinetti me pareció la mejor opción por lo que había hecho por Godoy Cruz y Argentinos. No tuve en cuenta el paso por San Lorenzo porque fue malo”, aseguró.

Asimismo, destacó un dato importante a considerar: “Dátolo es una variante fija que entra faltando veinte o quince minutos y le cambia la cara al equipo”.

El corto paso de Diego Dabove por Sarmiento

Diego Dabove tuvo un corto y efímero paso por la institución de nuestra ciudad entre julio y noviembre del año 2016, durante la dirección del entrenador Gabriel Schürrer. Vale resaltar que este hecho se produjo tras la partida de Ricardo Caruso Lombardi tras cumplir el objetivo de mantener a Sarmiento en la máxima categoría, luego de imponerse en Bahía Blanca en aquel recordado partido contra Olimpo.

En tal sentido, Dabove formó parte de 1 victoria, 3 empates y 4 derrotas que vivenció el Verde en ese lapso de tiempo, acentuando un, por aquel entonces, momento complejo que continuó con el interinato de Juan Carlos Pires, la gestión de Jorge Burrachaga, la continuidad de Fernando Quiroz, hasta llegar a la estabilidad lograda por Iván Delfino.

La última vez en el Eva Perón

El 25 de mayo de 2014, en el marco de la Primera B Nacional, fue la última vez que se enfrentaron ambos equipos en Junín, en una gris y aburrida igualdad sin goles.

Sarmiento formó con: Michael Etulaín; Pablo Aguilar, Daniel Delgado, Franco Coria y Diego Martínez; Yamil Garnier, Silvio Iuvalé, Damian Canuto y Nicolás Sánchez; José Tamburelli y Jorge Córdoba. DT: Marcelo Fuentes.

Banfield hizo lo propio con el siguiente “11”: Gaspar Servio; Gustavo Toledo, Fabián Noguera, Nicolás Bianchi Arce y Nicolás Tagliafico; Walter Erviti, Nicolás Domingo, Nicolás Bertolo y Santiago Salcedo; Andrés Chávez y Emiliano Terzaghi. DT: Matías Almeyda.

Vale resaltar que, en los últimos años en la máxima categoría, el Verde hizo de visitante ante el Taladro. En tal sentido, la última vez que se enfrentaron fue el 9 de mayo de 2017, cuando Sarmiento cayó por 2-0 Banfield con un doblete convertido por Darío Cvitanich.

Para encontrar la última victoria del Verde en Junín ante Banfield hay que remontarse al 29 de marzo del 2013, cuando se impuso por 2-0 con los goles de Roberto Tucker, de penal, y Pablo Vílchez.

Jugadores que vistieron ambas casacas

Los arqueros Alejandro Migliardi y César Rigamonti, los defensores Matías Díaz, Marcelo Mosset, Nicolás Bianchi; los mediocampistas Sebastián Bueno, Martín Andrizzi, Nilo Carretero, Mario Pesado Castro y Héctor Herrero; y los delanteros Mauro Amato, Marcelino Bitrapaja, Martín Mazzucco y Rubén Forestello, entre otros jugadores.

En el actual plantel del Taladro, el defensor Gustavo Canto es el único con paso por el Verde.