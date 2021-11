Moreno y Villa Belgrano se miden en la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur

Mariano Moreno y Villa Belgrano ponen en marcha esta noche sus ilusiones en el Torneo Regional Federal Amateur. Será desde las 21, en el estadio Raúl "Vasco" Barcelona, por la primera fecha del Grupo 6 de la Zona Pampeana Norte.

Por el mismo grupo también se enfrentarán en la jornada inaugural 9 de Julio de Chacabuco y Colonial de Ferré.

Villa llega envalentonado tras haberse consagrado campeón del Torneo Apertura de la Liga Deportiva del Oeste. Sin embargo, también arrastra un semestre de gran desgaste, ya que además del campeonato local también disputó el Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana, certamen en el que llegó hasta instancias finales.

Moreno, por su parte, viene de un mal desempeño en el Apertura, ya que no pudo superar la fase de grupos. Sin embargo, el año arrancó con gloria para el Bataraz, con la consagración en el Torneo Nocturno.

Luego, la salida de jugadores importantes de la plantilla y la negativa por decisión mayoritaria de los clubes a admitir cambios en las Listas de Buena Fe para el Apertura privaron a Moreno de pelear el certamen juninense.



No obstante, a diferencia de su rival de esta noche, llegará con algo más de descanso a afrontar el Federal, teniendo en cuenta que hace más de un mes que no compite oficialmente.

Ambos equipos se postularon esta temporada para acceder a un cupo de afiliación directa a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), para disputar el campeonato de Primera D. Pero, finalmente, la entidad presidida por Claudio Tapia resolvió no incorporar por el momento a nuevos clubes a la división.

Por ello, el certamen del Consejo Federal, que reunirá a más de 200 clubes de todo el país, aparece como una motivación especial para los dos campeones de la Liga del Oeste en 2021, que buscarán competir de igual a igual con los grandes de la Región.