Ausencia de referentes y búsqueda de una identidad: así es el presente de Boca

Semanas convulsionadas en el mundo Boca, como no puede ser de otra manera. Futbolistas que tuvieron que viajar por la fecha de eliminatorias, lesiones, un entrenador en discusión en el seno del Consejo Deportivo, fin de año y momento de decisiones para perfilar el comienzo de 2022.

De esa forma, Boca recibe hoy a Sarmiento con un factor en común: ambos buscan recuperarse con una victoria, ya que el Xeneize perdió en su última presentación de la Liga Profesional ante Gimnasia Esgrima La Plata por la mínima diferencia, en la recordada noche que Juan Román Riquelme hizo bajar a los futbolistas del colectivo para conversar en el vestuario.

Boca se recuperó al vencer por la misma diferencia a Argentinos Juniors y acceder a la final de la Copa Argentina, sin embargo, la falta de jerarquía y contundencia en el juego genera cierta duda en la continuidad y proyección de Battaglia al frente del equipo.

Una eventual derrota ante Sarmiento complicaría el panorama del Xeneize, ya que, lo obligaría a adjudicarse el torneo que disputa en paralelo (Copa Argentina) para poder clasificar, debido a que se ubica en la sexta posición con 33 puntos, producto de 9 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

En lo que hace a estas últimas, Boca tiene cuatro triunfos, tres igualdades y dos derrotas jugando en La Bombonera (ante San Lorenzo y Gimnasia).

Respecto a la actualidad del equipo, el delantero Luis Vázquez, quien estaría presente hoy desde el arranque, es el goleador del plantel con 5 anotaciones y figura en el puesto 26 de la tabla de goleadores de la Liga Profesional.

En torno a las ausencias, se destaca la de Nicolás Orsini resentido del desgarro en el bíceps femoral derecho y que no podrá decir presente frente a su exequipo.

Acerca de los regresos al plantel, vuelve Marcos Rojo (luego de recuperarse de un desgarro); Luis Advíncula y Carlos Zambrano (ambos tras participar con Perú de las Eliminatorias Sudamericanas); Juan Ramírez (evolucionó de un desgarro), Cristian Medina, Exequiel Zeballos (los otros dos seleccionados que volvieron luego de su paso con el equipo de Lionel Scaloni); y Norberto Briasco (también jugó las Eliminatorias, pero la Europea con la selección de Armenia).

Por todo ello, en síntesis, el equipo que enfrentaría al Verde estaría conformado por: Rossi; Mancuso, Izquierdoz, Rojo, Fabra; Almendra, Campuzano, Ramírez; Cardona, Villa y Vázquez.

El juego de Boca, por dos periodistas expertos

Ramiro Fossaceca es productor en Fox Sports y productor de contenidos en ESPN, teniendo a su cargo F90, el programa que conduce Sebastián Vignolo y que cuenta con la participación del excampeón del mundo Oscar Ruggeri.

En diálogo con Democracia, Fossaceca analizó el presente de Boca y expuso: “Es un equipo con buenas intenciones, con la idea de generar las condiciones de un buen ataque, a través de pases, y generalmente, terminando en centros. Sin embargo, no logra terminar con claridad en la última parte del campo, lo que me permite decir que no se ha logrado consolidar esa identidad”.

En tal sentido, detalló: “Se intenta hacer sólido en defensa, sin arriesgar demasiado, y apuesta mucha en la mitad del campo para terminar con las acciones en el número nueve”.

Y se explayó diciendo que “Boca es como un niño que recién está empezando a conocerse: es un equipo que juega lento, a un ritmo cancino, con mucha previsibilidad y predecible. Cuando se ha encontrado con la posibilidad de dar un paso más, enfrentándose a equipos mejores, ha manifestado muchos temores: contra River, Vélez, Patronato o Argentinos por la Copa (Argentina) son muestras de ello”.

En torno a la figura del DT Sebastián Battaglia señaló: “El caso de Battaglia es similar al proceso del equipo. Un entrenador que busca el protagonismo del equipo y con buenas ideas futbolísticas. Se ha encontrado con algunos temores al medirse propios de un técnico que está siendo constantemente evaluado a partir de resultados: debe ser difícil tener un juego arriesgado y tomar decisiones contundentes”.

Aunque reconoció que “el mundo Boca es exigente y eso quizás no le da tiempo al proceso que demanda. Siempre está el ojo crítico en los resultados, en los jugadores y sus conductas, lo que conspira contra los tiempos de un proceso”.

Para complementar la mirada de Fossaceca, este medio también dialogó con otra experta del día a día de Boca: Belén Durán, periodista juninense que cubre la actualidad del Xeneize para el programa “Show de Boca”, por radio Rivadavia, y es columnista en los medios Unife y Canal 26.

Al brindar su opinión para Democracia, Durán expresó: “Boca viene siendo irregular y no es un equipo que juegue bonito. De hecho, nunca se caracterizó por jugar de esa forma, pero más allá de eso, no está en un gran nivel futbolístico. No me animo a decir que tiene partidos buenos o malos, sino que tiene transiciones/momentos buenos y malos dentro de cada partido.

Respecto al plantel dijo: “No tiene tantos jugadores de jerarquía. Lo que vemos en cancha es lo que hay y no hay mucho más. Boca no ha hecho un buen mercado de pases: los jugadores que han llegado en el último mercado no han estado a la altura de la institución. Por eso, y lamentablemente, Boca es un equipo más hoy en día”.

“Individualmente tiene algunos jugadores que, de a momentos, pueden marcar la diferencia y salvar un partido: Molina, Almendra o Vázquez. Pero son jugadores juveniles que vienen de la reserva y eso marca el déficit que tiene Boca a nivel colectivo y como jerarquía”, analizó.

Por último, sobre la figura del DT, comentó: “A Battaglia hay que dejarlo trabajar: él conoce a varios de los jugadores que está promoviendo el club. Cuando arma el equipo, las cosas salen. Es difícil hablar solo de fútbol en Boca, cuando hay un montón de otras cosas en juego paralelamente”.

La última vez en La Bombonera

El lunes 1 de marzo del corriente año fue la última vez que se enfrentaron ambos equipos, en lo que fue el empate en 1, en el marco de la Copa Diego Maradona de la Liga Profesional. El Verde golpeó primero a través de Gabriel Alanís para poner en ventaja a la visita, pero la alegría duraría poco. Cuatro minutos después, el Xeneize lo igualó por la vía aérea por intermedio de un cabeza de Lisandro López.

Sarmiento, que repetirá a varios futbolistas desde aquella ocasión, formó con: Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Marcelo Herrera, Nicolás Bazzana y Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Federico Bravo y Gabriel Alanís; Fausto Montero; Jonathan Torres.

Por su parte, Boca tuvo el siguiente 11: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Jorman Campuzano y Frank Fabra; Cristian Medina, Nicolás Capaldo y Edwin Cardona; Sebastián Villa, Mauro Zárate y Sebastián Villa.

Vale señalar que ambos equipos sufrieron modificaciones en las conducciones técnicas de sus respectivos planteles. Por el lado del local, Miguel Ángel Russo fue reemplazado por Battaglia, mientras que en el Verde Funes ocupó el lugar de Sciacqua.

Pese a ello, se puede resaltar la última ocasión en que se enfrentaron Funes y Battaglia en el marco del torneo de Reserva: fue en la final que se disputó en el estadio Florencio Sola, de Banfield, cuando el Verde se impuso por 2-1 quedándose con el título de la categoría

En tanto que la última vez que Boca jugó de local con la presencia de público en las tribunas, se impuso por 2-0 con goles de Ricardo Centurión y Walter Bou.

Jugadores con pasos por Boca y Sarmiento

El arquero Cristián Muñoz, el defensor Joel Barbosa, los mediocampistas Carlos Ángel López, Martín Andrizzi, Cristian “Chompi” Fernández, Leonardo Lupino y Ariel Cólzera, y los delanteros Ricardo Gareca, Matías Fisher, Ramón “Wanchope” Ábila y el uruguayo Carlos Bueno.

En el actual plantel del Verde hay tres jugadores con paso por el Xeneize, se trata del arquero Manuel Vicentini, y el mediocampista Federico Bravo; mientras que por el conjunto de Capital se encuentra el delantero Nicolás Orsini.

Por otra parte, el juninense Nicolás Valentini, con paso por las divisiones juveniles de Sarmiento, se encuentra actualmente en Boca.