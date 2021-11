Guillermo Tuso: "El título logrado es lo más lindo que me pasó en mi carrera futbolística"

Guillermo Tuso festejó junto a sus compañeros, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas del Club Atlético Villa Belgrano la obtencion del campeonato Apertura 2021 de fútbol "Carlos Giaccobini" organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

Lo hicieron no solo en el Eva Perón, tras el pitazo final del árbitro Pablo Funes y la posterior vuelta olímpica en el estadio de Sarmiento, sino luego en la sede social villista, en la tradicional esquina de Borges y Siria, frente a la plaza "Domingo Faustino Sarmiento".

"Salir campeón con mi hermano siempre es especial, no es la primera vez que me pasa".

"Guille", de 30 años y aguerrido defensor del CAVB, se dio el gusto, además, de coronarse campeón junto a su hermano, Germán Tuso, de allí que la alegría no haya sido solo personal, sino también familiar.

Entrevistado por Democracia, Guillermo -quien ha jugado de zaguero central, lateral izquierdo y hasta un poco más adelantado por izquierda en el campo de juego (un verdadero polifuncional)-, dijo inicialmente:

"El título logrado es lo más lindo que me pasó en mi carrera futbolística, por como se fueron dando las cosas, porque el escenario que se presentó era soñado, una final, contra tu clásico rival y en un estadio de primera. A los dos encuentros finales (el primero finalizó 1 a 1 y el de anteanoche 3 a 1 favorable a Villa) los viví tranquilo, porque sabía con los compañeros y con el cuerpo técnico que contábamos, y con toda la gente que nos apoyó todos los días. Estaba convencido que lo íbamos a ganar. No se nos dio antes por una cuestión de suerte", aseguró.

Guillermo, quien también ha jugado en nuestra ciudad en Mariano Moreno, Sarmiento y BAP, reconoció luego que "Salir campeón con mi hermano (Germán) siempre es especial, no es la primera vez que me pasa. Compartimos muchas cosas en la vida, pero estas no tienen precio, somos muy unidos y por suerte nunca me tocó enfrentarlo".

"En los días de partido, el apoyo de la gente siempre se hace sentir, te da un plus motivacional cuando pisás la cancha".

"Te hacen sentir como en tu casa"

Luego, aseguró que "Estoy en Villa Belgrano hace siete años, y es un club que me dio muchas alegrías. Tiene personas que, en el día tras día, le hacen muy bien a la entidad y te hacen sentir como en tu casa. En los días de partido, el apoyo de la gente siempre se hace sentir, con lo cual te da un plus motivaciónal cuando pisás la cancha".

Refiriéndose a qué lugar en la cancha le gusta más ocupar, el defensor campeón con el CAVB confesó:

"Mi posición natural es lateral por izquierda, pero no me disgusta jugar de central. Me siento más cómodo de lateral, pero sé que con el paso del tiempo voy a terminar jugando de central, especialmente por cuestiones físicas".

Tras detallar que a lo largo del campeonato obtenido con la "V" del barrio Belgrano "Hubo muchos rivales difíciles a lo largo del campeonato, como Rivadavia de Lincoln, River Plate, pero pudimos sobrepasarlos y ser campeones", Guillermo Tuso completó la entevista señalando:

"Le quiero dedicar este título a toda mi familia, a la familia Pereyra, a mis compañeros del laburo, a mis compañeros del club, al cuerpo técnico, a los dirigentes y a toda la gente que nos apoya año a año, ya que sin ellos nada hubiese sido posible", cerró el defensor que se coronó con Villa Belgrano, confirmando como corolario que seguirá jugando en el elenco que dirige Elio Núñer en el certamen Federal 2021/2022 a iniciarse este fin de semana.