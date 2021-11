Uruguay volvió a perder, pero Tabárez por ahora resiste

La Selección uruguaya sufrió ayer un nuevo revés en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, esta vez frente a Bolivia como visitante, por 3 a 0, y comienza a alejarse de los puestos de clasificación a la máxima cita del fútbol internacional.

Juan Carlos Arce, a los 9 minutos del primer tiempo y a los 34 del segundo, y el veterano Marcelo Moreno Martins antes del entretiempo, marcaron los tantos del triunfo del conjunto de César Farías, que todavía sueña con llegar a la Copa del Mundo, a cuatro partidos del cierre de la clasificación.

En Uruguay, por el contrario, todo es incertidumbre y crisis deportiva. Sin embargo, el entrenador Oscar Tabárez avisó anoche que no estaba dispuesto a dar un paso al costado, por lo que su eventual salida dependerá de una decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). "No voy a poner el cargo a disposición. No considero irme tirando la toalla", afirmó el entrenador.