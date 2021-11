Emocionado, Sciacqua se despidió de Sarmiento

Mario Sciacqua, ya oficialmente ex entrenador de Sarmiento, se despidió este mediodía del club, en una conferencia de prensa en la que se vio golpeado anímicamente, al borde de las lágrimas, y únicamente acompañado por su asistente, Facundo Besada.

La dura derrota de ayer frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el Estadio Eva Perón, y la reprobación que recibió desde las tribunas, que lo señalaron con silbidos e insultos como el principal responsable de la crisis en la que ingresó el equipo, fueron determinantes para su salida, que se dio "de común acuerdo" con la dirigencia encabezada por Fernando Chiófalo, "sin renuncias, ni despidos", según explicó el propio DT santafesino.

"Como sabrán, hemos terminado nuestro vínculo aquí en Sarmiento. Llegamos a un acuerdo para finalizar el vínculo, no hay renuncia, ni despido. Hemos hablado con los dirigentes, como buena gente que somos", expresó Sciacqua, este mediodía, en su última conferencia de prensa antes de marcharse de la sede del Verde.

Sin disimular su desencanto, el entrenador dejó entrever que el fin de su ciclo, que como punto más alto exhibe el ascenso a la Liga Profesional conseguido en enero pasado, fue más una determinación de la Comisión Directiva que suya.

"Es inesperado. Es importante hacer un repaso de todo lo que hicimos y no quedarnos sólo con el último partido. Cuando me llamó Chiofalo, en diciembre de 2020, el objetivo era ascender y en ese momento parecía una locura", recordó.

"Cumplimos el objetivo y todos los objetivos que fuimos planteando, se cumplieron", aseguró Sciacqua, que además resaltó la proyección de varios jugadores surgidos de las inferiores del club, como uno de los principales logros de su gestión, de casi once meses.

"Fuimos un cuerpo técnico que proyectamos juveniles y el técnico que venga los va a encontrar consolidados. Tenemos una dupla de delanteros (Jonatan Torres y Luciano Gondou) que hizo 13 goles", detalló.

Asimismo, ya sin compromisos con el club, Sciacqua reveló que desde la Capital Federal "no entendían" las razones de la interrupción de un ciclo que incluyó un ascenso y 23 puntos en el actual campeonato de la Liga Profesional.

"Me llamaron periodistas de Buenos Aires porque no entendían qué había pasado. Sin duda, el detonante fueron estos últimos dos partidos (frente a Arsenal y Central Córdoba), en los que jugamos muy mal. Somos gente de fútbol y entendemos las situaciones", insistió.

Al mismo tiempo, destacó la paciencia de la Comisión para sostenerlo en el cargo, luego de la Copa de la Liga Profesional del primer semestre. "Desde que ascendimos, tuvimos 10 días para prepararnos para Primera División. Los dirigentes lo entendieron y nos dieron la confianza para el segundo torneo. No me quedo con lo último, sino con todo lo bueno que viví en este club", reflexionó.

Finalmente, Sciacqua reconoció no comprender por qué no consiguió ganarse el corazón de la totalidad de la parcialidad sarmientista. "No lo sé, sinceramente, porque fuimos un cuerpo técnico muy identificado con el proyecto, pero no le encuentro una respuesta concreta. Nos vamos tristes y dolidos, pero con tranquilidad, nos volvemos a casa", lamentó.