Con un imparable Julián Álvarez, River aplastó a Patronato y se acerca al título

Con otra actuación imponente, y un Julián Álvarez intratable, River goleó anoche a Patronato de Paraná, por la fecha 20 de la Liga Profesional, y mantiene el liderazgo y la ventaja de siete puntos sobre su escolta, Talleres de Córdoba, a falta de cinco fechas para el final.

El equipo de Marcelo Gallardo fue imparable en el Monumental de Núñez, en el encuentro que tuvo el arbitraje de Mauro Vigliano, y dio un paso más hacia el ansiado título de liga, el único que le resta al actual ciclo del exitoso entrenador.

El partido no empezó bien para River, ya que, al minuto, el juvenil defensor Felipe Peña Biafore dejó la cancha por una seria lesión de rodilla y fue reemplazado por el experimentado Jonatan Maidana.

River se recompuso rápido y se puso en ventaja con el gol de Palavecino. El tanto le abrió el camino al Millonario, mientras que Patronato no salió de su plan de sostener con el 5-4-1 que dispuso Delfino.

Sin embargo, el equipo de Gallardo no dio tregua. El segundo gol llegó tras un error del arquero Ibáñez, que dio rebote tras un remate de Enzo Fernández, y le sirvió el gol a Álvarez.

Luego, el propio atacante sería el responsable de las tres conquistas restantes, para liquidar el pleito rápido, con oficio, y dar otro paso firme rumbo al título. En la próxima fecha, River visitará Platense, con el objetivo de continuar su marcha hacia la gloria.