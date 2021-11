River empató con Estudiantes y sigue como líder del campeonato

Ríver no pudo conseguir anoche su novena victoria consecutiva y empató en La Plata 1 a 1 con Estudiantes, por la fecha 19 del Torneo de la Liga Profesional.

El Millonario comenzó ganando con gol de Robert Rojas en el final de la primera parte y Leandro Díaz igualó para el local en el inicio del segundo tiempo.

Los de Marcelo Gallardo siguen siendo líderes del torneo, con 43 puntos, con 13 fechas sin derrotas, y 7 unidades de ventaja sobre su escolta Talleres de Córdoba.

Estudiantes no pudo volver a la senda del triunfo, lleva 7 fechas sin ganar, con 5 empates, pero hizo un buen partido ante el puntero y se ganó el aplauso de su gente.

River comenzó atacando, pero El Pincha lentamente fue encontrando el control del balón, en el primer tiempo del duelo disputado en el Estadio Uno.

Antes del final de la primera mitad, River encontró un premio exagerado por lo realizado en la primera mitad, cuando el empate era lo más justo. Hubo un córner de Palavecino desde la izquierda y apareció Rojas en el corazón del área chica para de cabeza poner el 1 a 0.

En el complemento, Gallardo puso a Braian Romero y Estudiantes fue en busca de la igualdad. Le pifió Enzo Pérez en la salida, Del Prete habilitó a Díaz, que aguantó la marca y mano a mano con un remate bajo venció a Armani para el 1 a 1.

Los de Ricardo Zielinski no se conformaron y fueron por más. No consiguieron el segundo, pero convirtieron en figura al arquero del conjunto de Núñez, Franco Armani.

Así, ambos equipos repartieron puntos al final de la noche. Para River, fue el final de una larga racha de triunfos, pero sigue comandando la tabla de posiciones, con buenas chances de quedarse con el título.

Hoy

19.00 Patronato – Colón

21.15 Central Córdoba – Aldosivi