Mario Sciacqua: "Jugamos mal y no le pudimos encontrar la vuelta al partido"

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, lamentó ayer el "mal día" de su equipo, en su visita al estadio Julio Humberto Grondona, que terminó con derrota 1 a 0 frente a Arsenal de Sarandí, por la fecha 19 del Torneo de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el entrenador reconoció que el Verde "jugó mal" y señaló que los jugadores sintieron el trajín de la seguidilla de partidos de las últimas semanas, además de la ola de calor que se sintió con fuerza en el Viaducto.

"Jugamos mal, no le encontramos la vuelta al partido en casi ningún momento. Cuando pudimos atacar, sorprendimos, pero la verdad no fue un buen partido de nuestra parte", expresó Sciacqua.

"Fue un mal día, los vi agobiados a los jugadores, pero no es excusa, porque los demás también juegan en las mismas condiciones", agregó el DT, quien comprendió que Sarmiento dejó escapar la chance de sumar una victoria importante, frente a un rival directo en la pelea por la permanencia en Primera División, que se librará en sus capítulos decisivos en la temporada que viene.

"Todos los partidos son especiales, ninguno es igual, hay momentos en los cuales tenemos el control de la pelota y logramos conectar jugadas y otros en los que no. Esta vez no tuvimos equilibrio en los noventa minutos", explicó.

E insistió: "Siempre hay cosas por mejorar, aun cuando tuvimos un buen partido contra Independiente y veníamos de ganarle a Newell's. Soy realista, no se puede jugar todos los partidos bien, pero era un partido especial".

Finalmente, ante la consulta por la posición y el rendimiento de Julián Chicco, que volvió a la alineación titular, el entrenador evitó referirse a situaciones individuales. "No voy a hablar de ningún jugador en particular, sino que hay hablar de todo el equipo y tanto los jugadores como el cuerpo técnico somos conscientes de que no hicimos un buen partido", remató.