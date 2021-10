Respira Damonte

El entrenador de Arsenal, Israel Damonte, logró algo de aire ayer tras su victoria ante Sarmiento, que le permitió cortar una racha de cinco partidos sin triunfos y aferrarse a su cargo, al menos por otra fecha.

El DT estuvo en la cuerda floja luego de la derrota ante Aldosivi y hasta se barajó la posibilidad de que la dirigencia decidiera prescindir de sus servicios.

"No voy a renunciar, nunca renuncio, siempre insisto, porque a la larga en el fútbol pude lograr los objetivos que me he propuesto", había declarado el entrenador, luego de la caída en Mar del Plata.