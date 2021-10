Este fin de semana se disputó la septima fecha del campeonato local de minibásquetbol. Este es el detalle de la jornada:

Mini

El Linqueño vs Porteño (postergado)

Cavul G vs Argentino “B” P

San Martín “B” P vs Ciclista G

9 de Julio G vs Sarmiento P

Argentino “A” vs Los Indios “A” (postergado)

U 13

El Linqueño vs Porteño (postergado)

Argentino “A” vs Los Indios “A” (postergado)