Luciano Gondou: "Ir a la cancha de un equipo grande y sumar, siempre es positivo"

El juvenil delantero de Sarmiento, Luciano Gondou, habló con Democracia tras el empate 1 a 1 de visitante ante Independiente, y reafirmó que se trató de un resultado positivo, pese a que el equipo juninense dejó el Estadio Libertadores de América con la sensación de que podría haberse quedado con los tres puntos.

"Lo dije después del partido y lo sigo sosteniendo, ir a jugar contra un grande como Independiente y sumar un punto, siempre es positivo", aseguró Gondou, autor del gol del Verde, que empezó perdiendo el encuentro, cuando apenas iban cinco minutos.

"Nos hicieron un gol muy temprano, eso nos cambió el esquema y nos dejó desorientados durante unos minutos. Pero de a poco nos fuimos afianzando y por suerte pude convertir el gol, que nos dio tranquilidad", destacó el atacante oriundo de Rufino, Santa Fe, en referencia al tanto que anotó de cabeza, luego de un centro del lateral derecho Martín García.

Por otra parte, Gondou subrayó los beneficios que le trajo a Sarmiento comenzar a jugar con dos delanteros bien definidos y afirmó sentirse "muy cómodo" compartiendo el frente de ataque con Jonatan Torres. "Creo que es bueno para nosotros, porque jugamos prácticamente todo el tiempo mano a mano con los centrales, y los defensores rivales saben que no hay una única referencia para marcar en el área. En lo personal, me permitió sumar minutos en cancha y me siento muy cómodo jugando con Joni", reflexionó.

Más conocido

Con el correr de las fechas, Gondou se afianza en el once titular del conjunto juninense a fuerza de goles, por lo que empieza a sentir cómo los defensores adversarios toman nota de sus virtudes en el plano ofensivo.

"Puede ser que me vayan conociendo, ya que por suerte vengo sumando minutos y el fútbol se ve mucho. Y todavía se nota más en el caso de los delanteros, sobre todo cuando hacemos goles. Es normal que los rivales empiecen a estar más atentos y hay que estar preparados", reconoció.

Asimismo, con respecto a la realidad del conjunto juninense, que parece encuadrar en la irregularidad de casi la totalidad de los equipos de la Liga, el atacante santafesino explicó cómo convive el plantel con el hecho de que, en apenas quince días, Sarmiento pasó de la fiesta del triunfo ante Aldosivi, con el regreso del público a las tribunas, a la derrota sorpresiva frente a Unión en el Eva Perón y luego al empate del jueves por la noche en Avellaneda.

"Somos un grupo muy fuerte y hablamos mucho, sabemos que cuando le ganamos a un equipo no podemos creernos los mejores, ni cuando perdemos debemos sentirnos los peores. Es cuestión de cambiar el chip cada semana y pensar siempre en lo que viene", aseguró.

En el horizonte cercano, aparece el golpeado Newell's Old Boys, que llegará el próximo lunes el Eva Perón para medirse ante el Verde, por la fecha 18, en lo que será su segundo partido luego del despido del DT Fernando Gamboa, por malos resultados.

Sin embargo, para Gondou, la actualidad de La Lepra no desvía a Sarmiento de su objetivo principal. "Nos enfocamos en nosotros, como lo hacemos cada vez que entramos a la cancha. Por supuesto, analizamos a los demás equipos y conocemos sus armas, como ellos conocen las nuestras, pero la situación del rival no nos cambia nuestra idea y nuestra intención a la hora de jugar", concluyó.