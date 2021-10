Con un Julián Álvarez inspirado, River le ganó a San Lorenzo y se afirma como líder

El Millonario se impuso por 3 a 1 en el Monumental, en un partido clave en la lucha por el título. El delantero de la Selección Argentina anotó el triplete que le dio el triunfo al equipo de Marcelo Gallardo, que le sacó cuatro puntos a Talleres de Córdoba.

River, con un Julián Álvarez en su máximo esplendor, derrotó ayer a San Lorenzo por 3 a 1, por la fecha 16 de la Liga Profesional, y consiguió su sexto triunfo consecutivo, para afirmarse en la punta del campeonato.

El equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 36 puntos y sacó cuatro de ventaja sobre Talleres de Córdoba (32), su inmediato perseguidor y próximo rival, en el choque del jueves 21 en el Mario Kempes.

La primera parte tuvo a River como dominador, pero San Lorenzo se mostró peligroso en cada recuperación de la pelota. Así, el Ciclón se puso ventaja con un error del Millonario en defensa. Felipe Peña Biafore no pudo en la marca con Franco Di Santo y la pelota le quedó servida a Fernández Mercau, para un remate cruzado y esquinado.

A pesar del golpe, River insistió y desgastó físicamente a San Lorenzo.Julián Álvarez fue la llave del triunfo una vez más. El delantero del seleccionado argentino recibió de Santiago Simón y sacó un remate con efecto que se coló en el ángulo inferior. Imposible para Sebastián Torrico.

El conjunto de Núñez salió decidido en el segundo tiempo, empujado por su gente, en busca del resultado que le servía para sacar más ventaja en la lucha por el campeonato.

Al promediar la etapa, Robert Rojas envió un centro que encontró a Palavecino en el área. El ex Platense no pudo en el mano a mano con Torrico, quien dio rebote, pero ahí estuvo Julián Álvarez para empujar la pelota a la red.

La gran noche de Álvarez culminó con el tercero. No dio por perdido un envío al vacío y definió entre las piernas de Torrico a falta de seis minutos.

El 3 a 1 trajo alivio para los hinchas. Fue otro buen partido de River, que ahora buscará sacar más ventaja sobre Talleres en Córdoba, su próximo rival.