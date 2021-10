Sciacqua: "Es un golpe muy fuerte, pero hay que reponernos y dar vuelta la página"

El DT de Sarmiento, Mario Sciacqua, reconoció ayer que su equipo estuvo lejos de su mejor performance, en la derrota frente a Unión de Santa Fe, por 4 a 3 en el Eva Perón, por la fecha 16 de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el entrenador definió al trámite del encuentro como "muy raro", aunque admitió que el Verde perdió "orden defensivo e intensidad", con relación a los anteriores encuentros, en los cuales se había impuesto frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata y Aldosivi de Mar del Plata.

"El partido fue muy raro, en el primer tiempo tuvimos el control. Nos hicieron el gol en una jugada de pelota parada y luego logramos convertir. En el segundo tiempo, se hizo de ida y vuelta, tratamos de equilibrar en la actitud, pero no pudimos hacerlo en el juego", explicó Sciacqua, quien lamentó que Sarmiento no haya conseguido su tercer triunfo consecutivo, a la vez que se mostró receptivo ante las probables críticas de la prensa local y los simpatizantes.

"Era un partido fundamental, porque veníamos de ganar dos fechas seguidas y con un muy buen rendimiento del equipo. Es un golpe duro, pero hay que reponerse y dar vuelta la página, sin pasar por alto el análisis. Nos vamos con una sensación de frustración, y también sé que cuando se pierde vienen las críticas y es entendible", reflexionó.

Asimismo, Sciacqua restó trascendencia al hecho de que el ingreso del volante Imanol Machuca, en el segundo tiempo, le permitiera a Unión adueñarse de la zona media y prefirió explicar la caída del Verde en una baja en la intensidad, a la hora de defender.

"Más allá del cambio táctico de Unión, fue responsabilidad nuestra, quizás bajamos la intensidad. El equipo perdió el orden y no fuimos intensos como en el primer tiempo, y es algo que no nos venía pasando", insistió.

Finalmente, también subrayó su disconformidad con el arbitraje de Ariel Penel, aunque procuró desligarlo del resultado del partido. "Nos ganaron en la mitad de la cancha, más que nada en el segundo tiempo. Hubo algunas jugadas dudosas que el árbitro cobró en contra nuestra, pero no determinaron el resultado. Así como fuimos responsables de nuestros triunfos, hoy (por ayer) tuvimos responsabilidad por cómo se dio el segundo tiempo", remató.