Independiente goleó a Deportivo Baigorrita, y hoy cuatro equipos van por la última plaza clasificatoria

Ayer se inició la última fecha de la fase clasificatoria del campeonato "Apertura 2021", denominado "Carlos Giaccobini", en el cual está en juego la Copa "Sociedad Comercio e Industria", organizada por la Liga Deportiva del Oeste.

Ya sin chances de clasificar a cuartos de finales, se enfrentaron en el campo de deportes del barrio Cielo, el local, Independiente, y Deportivo Baigorrita, imponiéndose los rojos con claridad, 3 a 0.

Empezó mejor el equipo dueño de casa y no extrañó que a los 20 minutos, Francisco Santillán ponga el 1 a 0 en favor de Independiente, quien luego manejó el trámite ante un equipo que no tuvo armas en ataque para complicar al arquero Facundo Daffonchio y sus defensores, cerrándose la etapa de ida con la ventaja parcial para los dirigidos por Adrián "Cartucho" Ottaviano.

En el complemento, el dueño de casa comenzó a liquidar el pleito a los 16 minutos, con el tanto que marcó Lautaro Palacios y diez minutos más tarde, con un tiro penal que ejecutó y anotó Juan Daffonchio, se cerró la clara victoria por 3 a 0 para Independiente, que así se despidió con una sonrisa (ganando su primer cotejo) ante un rival que no logró sumar punto alguno en este campeonato.

Se defiende la última plaza para cuartos de final

Con los cuatro equipos de la zona "A" que ya confirmaron su clasificación a cuartos de final (Defensa Argentina, Rivadavia de Junín, Villa Belgrano y Rivadavia de Lincoln) solo falta determinar quién ocupa la última plaza por el grupo "B".

Ya lograron el voleto a cuartos Jorge Newbery, BAP y River Plate, mientras que los otros cuatro equipos quieren pasar a esa instancia: Ambos Mundos, el único que depende de sí mismo, ya que si gana obtiene el lugar; Mariano Moreno; Origone de Agustín Roca; y Sarmiento.

Los encuentros se disputarán todos desde las 16.30.

Se enfrentarán Rivadavia de Junín ante Villa Belgrano, en una nueva edición del clásico de barrio; Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln; River Plate vs. Mariano Moreno (que debe ganar y esperar); Ambos Mundos ante Origone de Agustín Roca (dos equipos que quieren estar entre los ocho mejores); y Jorge Newbery (líder ya asegurado del grupo) ante Sarmiento, que tiene que ganar y aguardar los otros resultados.

Como preliminares, jugarán en todas esas canchas las predécimas (a las 12.15), las séptimas (desde las 13.30) y las quintas divisiones, empezando a las 14.45, mientras que Independiente y Baigorrita dirimirán mañana en sexta, octava y cuarta categorías.