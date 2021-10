Ya eliminados, Independiente y Baigorrita abren la fecha final de la fase clasificatoria

Hoy se iniciará la última fecha de la fase clasificatoria del campeonato "Apertura 2021", denominado "Carlos Giaccobini", en el cual está en juego la Copa "Sociedad Comercio e Industria" y que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Ya sin chances de clasificar a cuartos de finales, jugarán hoy desde las 16.30, en cancha del barrio Cielo, el local, Independiente, y Deportivo Baigorrita, con preliminar de quinta categoría.

También hoy, en sexta, octava y cuarta categorías, se enfrentarán los elencos de River Plate vs. Moreno; Defensa Argentina vs. Rivadavia (L); Ambos Mundos vs. Origone de Agustín Roca; Jorge Newbery vs. Sarmiento; y Rivadavia de Junín ante Villa Belgrano

En primera división, los encuentros se disputarán todos mañana domingo 10, desde las 16.30, para completar los clasificados a los cuartos de final y definir los cruces de esa instancia.

Se enfrentarán Rivadavia de Junín ante Villa Belgrano, en una nueva edición del clásico de barrio y con ambos ya clasificados; Defensa vs. Rivadavia de Lincoln (también dos de los elencos clasificados); River Plate vs. Moreno (que debe ganar y esperar); Ambos Mundos ante Origone de Agustín Roca (dos equipos que quieren estar entre los ocho mejores); y Jorge Newbery (líder y ya clasificado) ante Sarmiento, que tiene que ganar y aguardar los otros resultados.

Como preliminares, jugarán en todas esas canchas las predécimas (a las 12.15), las séptimas (desde las 13.30) y las quintas divisiones, empezando a las 14.45, mientras que Independiente y Baigorrita dirimirán mañana en sexta, octava y cuarta categorías.