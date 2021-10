Debuta Martín Palermo como DT de Aldosivi, en búsqueda de la recuperación

Aldosivi visita a Sarmiento en una parada fundamental de la Liga Profesional, que determinará su futuro. No solo visitará al Verde en el marco de la Fecha 15, sino que buscará romper una seguidilla de siete derrotas y tendrá el debut de un nuevo entrenador: nada más y nada menos que Martín Palermo, el icónico exdelantero y goleador del fútbol argentino.

En su gestión al frente del equipo, Palermo está acompañado por sus ayudantes Damián Leyes y Juan Ignacio Ayaso, el preparador físico Gastón Mendoza y el analista de videos Renato Cornejo; quienes formarán parte de la contienda y buscarán evitar hoy que el conjunto marplatense escriba la historia negativa, ya que, si vuelve a perder, representaría la octava derrota y se convertiría en la peor racha del club en la máxima divisional.

Tras el breve, pero intenso, paso de Fernando Gago al frente de Aldosivi en su primera experiencia como DT, arriba Palermo para buscar revertir esta delicada situación: el Tiburón está último en la tabla de los promedios, es el equipo que más goles recibió y el que más veces perdió en el campeonato.

Delicado momento y complejo desafío para el equipo de Palermo. Sin embargo, donde algunos ven un problema, otros ven una oportunidad; y tal es el caso del nuevo DT en lo que será su tercera experiencia en este rol en nuestro fútbol tras haber dirigido Godoy Cruz y Arsenal.

En lo que hace a los números, Aldosivi consiguió cuatro victorias en lo que va del torneo “Socios.com”, la mitad en condición de local e igual número fuera de Mar del Plata, tan solo un empate y nueve derrotas (cinco de ellas de visitante y las restantes de local).

En tal sentido, el Tiburón convirtió 16 goles y recibió 26, lo que deja un saldo de -10 en la diferencia de gol, siendo la segunda más negativa luego de Arsenal (-14).

Por último, y si bien no hay descensos esta temporada, el conjunto marplatense se haya último en la tabla de promedios con la marca de 0.901. A tan solo tres lugares se encuentra Sarmiento con 1.037, por encima de Patronato (0.980) y Platense (1.000).

Más allá de que los números no sean favorables a la llegada del DT, el Tiburón posee tres aspectos que favorecerán al nuevo proceso: un referente con gol, como es el caso del número 77 Martín Cauteruccio que lleva 8 anotaciones ( y se encuentra tercero en la tabla de goleadores del torneo por detrás de José Sand de Lanús) y Martín Ojeda de Godoy Cruz; un equipo busca e intenta plasmar un juego a través de la posesión; y un plantel con nombres con experiencia, como los casos de Fabricio Coloccini, Gastón Gil Romero, Pablo Becker y Gabriel Hauche.

Datos del nuevo entrenador

El 4-4-2 es el sistema táctico que más ha utilizado y probado en los distintos equipos en los que estuvo. Sin embargo, otros esquemas empleados han sido 4-4-1-1; 4-2-3-1; 4-1-3-2 y 4-3-3.

La máxima goleada obtenida como DT fue en Pachuca, cuando sus dirigidos se impusieron por 9-2 ante Tiburones Rojos de Veracruz, el 13 de abril de 2019, en el marco de la jornada 14 del torneo mexicano.

Asimismo, en lo que es la liga argentina, la mayor goleada obtenida por Palermo con el buzo de DT fue cuando Arsenal venció 6-1 a Atlético Rafaela en Santa Fe. Asimismo, vale resaltar que fue con el conjunto de Sarandí que enfrentó a Sarmiento por única vez en la historia del Loco como entrenador, cayendo por 2-0.

Por otro lado, en lo que respecta a las derrotas, la caída más abultada la sufrió en el 2017 en el contexto de la tercera ronda de la Copa Libertadores, cuando dirigía a Unión Española: 5-0 frente a The Strongest en Bolivia.

En lo que respecta al fútbol argentino, las dos derrotas más abultadas en su carrera fueron ambas en Arsenal, y las dos jugando de visitante, contra Quilmes e Independiente, perdiendo por 4-0.

El análisis de dos periodistas marplatenses

Gustavo Seira es el historiador oficial de Aldosivi, creador de la cuenta de Instagram “El Tiburón del mundo. Oficial” y se desempeña como columnista en el programa partidario “Amigos por el Tiburón”.

En diálogo con Democracia, Seira brindó su opinión acerca del conjunto marplatense. “Es un equipo sin regularidad. Creo que Gago va a ser un muy buen entrenador más adelante, pero no era para el momento de Aldosivi que está peleando el descenso y está último. Tenía que sacar puntos y no lo hizo. Las seis derrotas no son casualidad y en el fútbol no hay justicias”, inició.

Acerca del funcionamiento del equipo describió: “Los dos Insúa van muy bien para arriba, pero a la vuelta siempre relegan espacios. El mediocampo no tiene contención, y las ausencias de Gino y Cerro pesaron. Gil Romero tiene buena marca y abusa de infracciones. Son jugadores irregulares que no logran hacer buenos partidos”.

Y agregó: “Andrada estaba jugando por afuera y no le ha rendido. Por su parte, a Cauteruccio pareciera habérsele agotado los goles”.

Por último, hizo referencia al nuevo entrenador del equipo y opinió “Creo que le puede dar orden”, y señaló: “A Aldosivi le duelen más los goles que a otros equipos”.

Por otra parte, y para complementar la mirada de Seira, Democracia dialogó con otro periodista deportivo marplatense: Víctor Molinero, quien cubre la actualidad deportiva del diario “La Gaceta” desde hace 25 años.

En tal sentido, Molinero adelantó para este medio: “Seguramente Palermo cambie el sistema a un 4-4-2 o un 4-4-1. Al principio, no tocaría la defensa y apelaría mucho a la experiencia con Hauche y Cauteruccio”.

Asimismo, contextualizó: “El equipo lleva siete derrotas consecutivas: seis en el ciclo de Gago y la restante con los interinos en la última fecha en lo que es la mayor racha negativa de derrotas de Aldosivi en Primera división en AFA junto a la de la temporada 2016/2017 con Dario Franco. Obviamente que en torneos locales hay peores rachas aún como en el año 51, pero en no profesionales”.

“Si Palermo pierde en Junín, estaríamos hablando de la peor racha de Aldosivi en el fútbol profesional”, enfatizó.

Gabriel Hauche, el último refuerzo

La llegada de Gabriel Hauche, quien hoy sería titular, en su función específica de delantero, apunta al reemplazo del delantero Federico Andrada, que sufrió la fractura de la clavícula derecha.

La desvinculación del delantero de 32 años del club de La Paternal se debió a diferencias irreconciliables con el entrenador, Gabriel Milito, y ahora llega a Aldosivi, que hace uso de la posibilidad de sumar un refuerzo luego de la baja por lesión de Joaquín Indacoechea, quien tiene por delante una prolongada rehabilitación tras sufrir una rotura ligamentaria.

Hauche se inició en Temperley y luego pasó por Argentinos Juniors, Racing Club, Chievo Verona de Italia, Tijuana y Toluca de México, Millonarios de Colombia. En 2019 había regresado al Bicho de La Paternal.

En el club de La Paternal, Hauche jugó 207 partidos, entre torneo y copas locales e internacionales, y marcó 51 goles. Su único título lo obtuvo en el 2014 con Racing Club cuando fue campeón del Torneo de Transición.

Será la segunda vez del DT Palermo en el estadio Eva Perón

Fue 2-0 a través de los goles de los cordobeses Sebastián Luna, por intermedio de un disparo de media distancia, y de Franco Peppino, de cabeza.

Sarmiento formó con: César Rigamonti; Pablo Aguilar, Franco Peppino, Francisco Duttari y Mauricio Casierra; Sebastián Luna, Dardo Miloc y Gervasio Núñez; Ignacio Cacheiro, Federico Castro y Nicolás Sánchez. DT: Sergio Lippi.

El “11” de Arsenal fue el siguiente: Esteban Andrada; Iván Varga, Matías Zaldivia, Jorge Curbelo y Federico Milo; Fabián Muñoz, Iván Marcone, Ramiro Carrera y Pablo Burzio; Cristian Chávez; Santiago Silva.

La última vez de Aldosivi en Junín

El sábado 24 de marzo de 2018 fue la última vez que Aldosivi visitó el estadio Eva Perón, cuando se disputaba Fecha 20 de la Primera B Nacional. En aquel encuentro, el Verde se impuso por la mínima diferencia a través del gol de Yamil Garnier.

Sin embargo, la última vez que se vieron las caras en el marco de la máxima categoría de nuestro fútbol, fue victoria para los de Mar del Plata por 2-0 con los goles de Alan Alegre y Neri Bandiera.

El arquero Manuel Vicentini, que aquella vez estuvo en el banco de suplentes del Verde, será el único futbolista que estará en el campo de juego respecto a aquella última vez.

Jugadores con paso por ambos equipos

Si bien los dos equipos han militado la mayor parte de sus historias en el ascenso del fútbol argentino, uno enmarcado en las competencias del Consejo Federal, como es el caso de Aldosivi, y el otro enmarcado en AFA, ambos equipos han sabido compartir una serie de futbolistas reconocidos del fútbol nacional.

Muestra de ello son: el arquero Pablo Campodónico, el defensor Ramiro Arias, los volantes Dardo Miloc y los delanteros Andrés Franzoia, Nilo Carretero, Nicolás Miracco.

En otro rubro, pero con paso por ambas instituciones, se encuentra el DT Fernando Quiroz, con presente en Estudiantes de Caseros en la Primera Nacional.

Del actual plantel de Sarmiento, el marcador central Nicolás Bazzana y el volante Federico Vismara son los dos futbolistas que tuvieron paso por la institución marplatense.