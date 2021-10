Independiente y Deportivo Baigorrita iniciarán mañana la última fecha de la fase clasificatoria

La Liga Deportiva del Oeste confirmó la programación de partidos de la última fecha de la fase clasificatoria del campeonato "Apertura 2021", denominado"Carlos Giaccobini", en el cual está en juego la Copa "Sociedad Comercio e Industria".

Ya sin chances de clasificar a cuartos de finales, jugarán mañana sábado desde las 16.30 en cancha de Independiente, el local y Deportivo Baigorrita, con el preliminar de quinta categoría.

También mañana, en sexta, octava y cuarta categorías, se enfrentarán los elencos de River Plate vs. Mariano Moreno; Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln; Ambos Mundos vs. Origone de Agustin Roca; Jorge Newbery vs. Sarmiento; y Rivadavia de Junín ante Villa Belgrano

En primera división, los encuentros en los cuales hay cosas en juego, se disputarán todos el domingo 10, desde las 16.30.

Se enfrentarán Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln; River Plate vs. Mariano Moreno; Ambos Mundos vs. Origone de Agustín Roca; Jorge Newbery vs. Sarmiento; y Rivadavia de Junín ante Villa Belgrano, en otra esperada edición del clásico de barrio.

Como preliminares jugarán en todas esas canchas las predécimas (a las 12.15); las séptimas (a partir de las 13.30) y las quintas divisiones, comenzando a las 14.45, mientras que Independiente-Deportivo Baigorrita dirimirán en la jornada dominical en sexta, octava y cuarta categorías.

Quinta fecha del femenino

También se dio a conocer el programa de encuentros de los torneos "Apertura" de primera y Sub-17, del fútbol femenino de la Liga Deportiva del Oeste.

Mañana sábado, en la divisional Sub-17, jugarán en el estadio de Rivadavia de Lincoln: Sarmiento vs. Villa Belgrano, a las 11 horas; Jorge Newbery-Rivadavia de Junín, a las 12.15; Defensa Argentina-Independiente, desde las 13.30; y Rivadavia de Lincoln-Mariano Moreno a partir de las 14.45.

El domingo, en primera división, este es el programa de encuentros previstos:

Estadio "El Boque" de Villa Belgrano: A las 10, Mariano Moreno vs. Villa Belgrano; a las 12, Rivadavia de Lincoln vs. Rivadavia de Junín; y a partir de las 14, BAP frente a Jorge Newbery.

En cancha de Defensa Argentina: A las 9.30, River Plate vs. Sarmiento; y a las 11, Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba) frente a Defensa Argentina.

Árbitros rindieron satisfactoriamente la prueba física anual

En la ciudad de Rosario, numerosos árbitros de las Ligas afiliadas al Consejo Federal de Fútbol rindieron la prueba física anual, para estar en condiciones (quienes la aprobaron) de poder dirigir el próximo torneo regional Amateur 2021, que se iniciará el domingo 21 de noviembre.

La prueba se realizó en Estadio Municipal de Atletismo de Rosario y participaron los siguientes árbitros juninense, rindiendo de manera positiva:

Pablo Funes, Joel Rivero, Santiago Schmoll, Julio Morales, Melina Eizaguirre y Federico Avendaño, junto a los árbitros nacionales y contratados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Juan Carlos del Fueyo y Oscar Bono.

"Coqui" del Fueyo en el partido San Lorenzo-Colón

El citado Juan Carlos del Fueyo será segundo árbitro asistente del juez Andrés Merlos, en el partido que por la Liga Profesional de Fútbol disputarán el próximo lunes a las 16.45 los equipos de San Lorenzo de Almagro y Colón de Santa Fe, televisado por la señal Fox Sports Premium.

El primer árbitro asistente en el estadio "Nuevo Gasómetro" será Julio Fernández y como cuarto árbitro se desempeñará Mauro Biasutto.

"Coqui" Del Fueyo ya lleva media docena de partidos en la división superior del futbol argentino, habiendo debutado en Defensa y Justicia-Arsenal de Sarandí; luego estuvo en Central Córdoba-Talleres de Córdoba; también en Aldosivi de Mar del Plata-Argentinos Juniors; Godoy Cruz de Mendoza vs. Newell's Old Boys de Rosario y además en Newell's contra Atlético Tucumán.