Argentino y El Linqueño ganaron y son los punteros del Torneo Apertura

El Torneo Apertura de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln sigue su marcha. El fin de semana pasado, se disputó la tercera fecha, en la que destacaron los triunfos del Club Atlético El Linqueño (CAEL) y Argentino, que se convirtieron así en los nuevos líderes de la tabla de posiciones, con puntaje de ideal.

El León derrotó en su cancha 1 a 0 a San Miguel, mientras se prepara para enfrentar mañana al club 12 de Octubre de Ferré, por la vuelta de la serie de octavos de final del Torneo de la Federación Bonaerense y Pampeana.

Por su parte, Argentino aplastó a El Triunfo (Caset), por 5 a 1 y también trepó hasta la cima del campeonato, con 9 unidades. En el resto de la fecha, Atlético Roberts se impuso por 1 a 0 sobre San Martín, en el clásico de la localidad; Deportivo Pinto superó por 4 a 2 a Deportivo Arenaza; Atlético Pasteur sorprendió a Juventud Unida y lo venció 2 a 1; y Atlético Bayauca le ganó a Pintense, por 3 a 1. Libre quedó en esta oportunidad el equipo de Academia Javier Mascherano.

De esta forma, la tabla de posiciones quedó con Argentino y El Linqueño líderes, con 9 puntos; Atlético Bayauca, Deportivo Pinto y Atlético Roberts, con 6; Atlético Pasteur y Academia Mascherano, con 4; San Miguel, San Martín y Deportivo Arenaza, con 3; Juventud Unida, Caset y Pintense cierran sin puntos.

Resultados Fecha 3

Atl. Pasteur 2 - Juventud 1

Dep. Pinto 4 - Dep. Arenaza 2

Atlético Roberts 1 - San Martin 0

Atl. Bayauca 3 - Pintense 1

Argentino 5 - Caset 1

El Linqueño1 - San Miguel 0

Próxima fecha

San Miguel vs Argentino

Caset vs Atl. Bayauca

Pintense vs Atl. Roberts

San Martín vs Dep. Pinto

Dep. Arenaza vs Atl. Pasteur

Juventud Unida vs A.J. Mascherano

Libre: El Linqueño.