Argentina no pudo retener el título y Portugal es el nuevo campeón

El seleccionado argentino de futsal perdió ayer la final del Mundial de Lituania ante Portugal por 2 a 1 y no pudo revalidar el histórico título logrado hace cinco años en Colombia.

Pany marcó los dos goles del conjunto luso, que se consagró campeón del Mundo por primera vez en la novena edición del torneo organizado por FIFA.

Ángel Claudino hizo el gol del descuento para Argentina, que en el último segundo de la final disputada en el estadio Kaunas Arena tuvo la oportunidad de empatar. Pero el tiro de Santiago Basile se estrelló en el palo.

En el primer tiempo, el equipo argentino sufrió la expulsión de Cristian Borruto, quien le pegó una piña en el estómago a Ricardinho.

La derrota marcó el final del sueño del bicampeonato para el equipo albiceleste que defendía el título conseguido por primera vez en Colombia 2016 y en la semifinal se dio el gusto de eliminar a Brasil, máximo ganador del torneo con cinco trofeos, que terminó en el tercer puesto tras vencer a Kazajistán (4 a 2) en la antesala de la definición.

El seleccionado argentino también cortó un largo invicto, ya que su última derrota había sido en la final de la Copa América 2017 que perdió ante Brasil en San Juan.

El equipo dirigido por Matías Lucuix estuvo a la altura de la final y mereció empatar por lo hecho en el segundo tiempo. Aunque la fortuna estuvo del lado de Portugal.

La final también tuvo una importante incidencia de las decisiones arbitrales ya que la expulsión de Borruto se decidió después de revisar la jugada en VAR y también hubo una mano en el área no cobrada a favor de la Argentina en el segundo tiempo.

En una final muy cerrada y disputada era importante evitar los errores pero uno de los jugadores más experimentados del equipo cometió uno y se despidió de su cuarto Mundial con una triste imagen.

Llegaron los goles de Portugal pero aún así, la Argentina luchó hasta el final y en el último segundo del partido, el citado Basile estrelló un zurdazo en el palo izquierdo de Bebe que hubiera significado el 2-2 y la posibilidad de llevar el partido a la prórroga.

Argentina cayó de pie y si bien no pudo revalidar el título conseguido hace cinco años en Colombia demostró que está seguir en la élite del deporte.

Ahora el desafío argentino para la disciplina será continuar con el desarrollo y profesionalización de la liga de AFA y en el seleccionado se vendrá una etapa de recambio ya que muchos de los diez campeones del Mundo seguramente jugaron su último partido con la camiseta albiceleste.