Gorosito: "Nos vamos con rabia porque no nos patearon al arco"

El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, lamentó ayer la derrota por la mínima de su equipo frente a Sarmiento, en el Estadio Único, y aseguró que el resultado no reflejó el trámite del encuentro, el equipo de Junín "no pateó al arco".

"Es el partido en el que uno se va con mayor rabia porque no nos patearon al arco", expresó Gorosito, en la conferencia posterior a la caída, con gol de Jonatan Torres de penal.

"En líneas generales este fue el encuentro que más parejito jugamos. Hay que seguir trabajando porque hay cosas por mejorar", reconoció Gorosito, quien con la derrota vio interrumpida la racha de dos triunfos al hilo que traía en la previa al partido ante el conjunto juninense.

Por otra parte, el entrenador del Tripero consideró que Gimnasia debió haber tenido un penal a su favor, que el árbitro Silvio Trucco no sancionó, y recordó los fallos arbitrales que sufrió Sarmiento en su contra recientemente.

"Hubo un penal a favor nuestro completamente claro que no lo cobró el árbitro. Da la casualidad de que en el partido pasado, Sarmiento con Godoy Cruz salió perjudicado y hoy fue beneficiado", ironizó.