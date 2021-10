Con bajas y urgido de triunfos, Sarmiento visita a un ascendente Gimnasia en La Plata

Sarmiento tendrá este mediodía, desde las 13.30, una nueva oportunidad para lograr su primera victoria de visitante desde el ascenso a la Liga Profesional, cuando enfrente por la fecha 14, en el Estadio Único, al ascendente Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El equipo juninense arrastra una serie de seis partidos sin triunfos, desde que se impusiera por 3 a 0 en el Estadio Eva Perón, por la séptima jornada, sobre Atlético Tucumán. Desde allí, los dirigidos por Mario Sciacqua acumulan dos derrotas y tres empates, incluidas las igualdades con Lanús y Godoy Cruz, en las que el Verde sufrió goles anotados por el rival en clara posición adelantada no sancionada.

Como si no bastara con la necesidad de sumar de a tres y la sequía de victorias fuera de Junín desde la llegada a la elite del fútbol nacional, el equipo juninense afrontará el compromiso de esta tarde con varias bajas importantes: el mediocampista Julián Chicco no podrá estar por haber llegado al límite de amonestaciones; el defensor Federico Mancinelli se lesionó y quedó afuera de los convocados; y, en las últimas horas, se confirmó el resultado positivo de Covid-19 del delantero Patricio Cucchi, quien si bien no iba a ser titular, sí era número puesto como pieza de recambio.

Por ello, entre los jugadores que viajaron ayer a La Plata junto con el cuerpo técnico aparecen el delantero Julián Brea, habitual titular en Reserva, y el defensor Federico Rasmussen, uno de los últimos refuerzos que llegaron para la segunda mitad del año deportivo, pero que hasta el momento no viene siendo tenido considerado por el entrenador.

Además, continúa entre las bajas el mediocampista Federico Bravo, lesionado en el partido frente a Huracán, en la undécima fecha, y aún recuperándose de la cirugía a la que debió someterse para volver a estar a disposición.

Con todos los obstáculos, en la previa crecen las chances para algunos juveniles que vienen teniendo continuidad en los entrenamientos con el plantel profesional de meterse en el once titular, así como también para los juveniles que traen encima rodaje en Reserva de sumar algunos minutos en Primera.

Son los casos del atacante Luciano Gondou, el volante Manuel García, el mediocampista ofensivo Federico Paradela y el mencionado Julián Brea. Asimismo, los inconvenientes en el armado de la formación podrían llevar a Sciacqua a abandonar, al menos hoy, la línea de cinco defensores que viene utilizando en las últimas jornadas, para pasar a una de cuatro.

Los retoques en el esquema táctico no terminarían allí, sino que el DT también se podría inclinarse por agregar un segundo hombre de punta, para acompañar a Torres. De esta forma, el probable equipo saldrá con Manuel Vicentini al arco; línea de cuatro defensores con Martín García, Nicolás Bazzana, Braian Salvareschi y Lautaro Montoya; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Gervasio Núñez, Gabriel Alanís; Luciano Gondou y Jonatan Torres.

Vuelta de público

El encuentro entre Gimnasia y Sarmiento se jugó con la vuelta del público del local a las tribunas, luego de la autorización que llegó desde Nación, a partir de la estabilización de la situación sanitaria por Covid-19-.

Si bien el Lobo venía jugando como anfitrión en su estadio, para el partido de hoy la dirigencia pidió jugar en el Estadio Único, con la premisa de aumentar la capacidad de espectadores permitidas, teniendo en cuenta que se habilitó un aforo del 50% .

El cambio de sede favorecerá así los 23.469 socios activos del club, ya que de haber permanecido en el Bosque, unos 11.000 socios del Lobo hubieran perdido la posibilidad de presenciar el duelo.

Gimnasia jugó por última vez en el Único en agosto de 2014, cuando empató 1 a 1 ante River. El conjunto platense llega con un buen presente deportivo, con dos triunfos en fila -ante Unión de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata- y un rendimiento creciente tras la llegada de Néstor Gorosito como DT.