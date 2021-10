Ataque determinante y fortaleza de local: la impronta del DT Gorosito en Gimnasia

En el marco de la Fecha 14, Gimnasia recibe a Sarmiento a partir de las 13.30 con varias particularidades: la localía no será en el Bosque platense, sino en el Estadio Ciudad de La Plata, el Lobo viene de ganar dos partidos consecutivos y, si logra sumar de a tres, entrará en la zona del pelotón de arriba en la tabla de posiciones.

El conjunto platense viene desarrollando un rendimiento exponencial a base de victorias desde el inicio de Néstor Gorosito como DT, y el desafío de hoy ante Sarmiento será muy importante para ratificar el buen presente y seguir ganando confianza.

En lo que hace al juego, el entrenador Pipo Gorosito hizo un solo cambio en el ensayo del jueves pensando en Sarmiento. Y fue llamativo: Maximiliano Coronel en lugar de Germán Guiffrey. Coronel está desde 2013 en Gimnasia, es referente por experiencia y por rendimiento. Cada vez que estuvo al cien jugó como titular, pero las lesiones le han quitado continuidad en los últimos campeonatos. Este torneo jugó solo un puñado de minutos y ahora está a punto para volver a jugar desde el arranque.

Si se confirma lo que practicó en la semana, el once del Lobo para hoy sería: Rodrigo Rey, Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Matías Melluso, Brahian Aleman, Emmanuel Cecchini, Manuel Insaurralde, Johan Carbonero, Luis Miguel Rodríguez y Nicolás Contín.

Así juega Gimnasia: la opinión de dos periodistas platenses

El periodista deportivo Gonzalo Plotycia se desempeña como columnista deportivo en el “Show de la Oral Deportiva” en Radio Rivadavia, realizando la cobertura cotidiana de Gimnasia Esgrima La Plata.

En diálogo con Democracia, Plotycia abordó el presente del Lobo y dijo: “Llega muy bien porque viene de cortar varias rachas: ganó dos partidos seguidos después de mucho tiempo, ganó como visitante después de doce partidos y un delantero volvió a convertir después de mucho tiempo. Es un equipo que viene de menor a mayor: había arrancado muy mal el ciclo de Gorosito y lleva tres partidos sin perder”.

En tal sentido, detalló sobre el rendimiento exponencial: “Mejoró con Vélez al no ser tan endeble en defensa, le ganó por una pelota detenida a Unión con un mayor volumen de juego, y contra Aldosivi jugó un gran partido, golpeándolo de entrada con una anotación y manteniendo una presión alta e intensa en el segundo. Estuvo más ordenado y no sufrió en defensa”.

“Se va notando la impronta de Gorosito. Ha repetido arquero y defensores y los mayores cambios los hace en el medio: Aleman es su nuevo jugador estrella, al darle la capitanía y jugó todos los partidos; y después ha ido variando. Por ahí pasa el volumen de juego que él pretende, en el cual la posesión vacía de pelota no tiene sentido, sino tener la pelota y atacar o defender en un bloque compacto”, opinó Plotycia.

Otra de las voces autorizadas, y consultadas, por este medio fue la de Facundo Aché, periodista deportivo que cubre hace 29 años la actualidad del Lobo: desde hace 20 en las tiras deportivas radiales de “La Redonda” y escribe en el blog de Gimnasia del diario “El Día”.

Acerca de la forma en que llega el Lobo señaló para Democracia: “Este Gimnasia no es el que era en tiempos de Martini y Messere. Es un equipo que ha ido mutando, que empezó con cinco defensores, con tres medios y dos puntas en Mendoza, cambió rápidamente y varió al 4-4-2. El volante central fue lo que más cambió y, finalmente, Emanuel Cecchini parece ser el titular. Eso va de la mano de la búsqueda de un poco más de juego”, y sintetizó: “El equipo viene de un buen momento a base de victorias”.

Por otro lado, también se refirió al equipo de trabajo que encabeza el DT Gorosito y contó: “Se dedican de una forma intensa a la búsqueda de una identidad. Integran el cuerpo técnico el Chapa Zapata, puliendo la zona media del campo, y Gorosito junto a Jorge Borrelli puliendo detalles de lo que pasa en función ofensiva y defensiva”.

Sobre la figura del entrenador valoró: “El DT se encontró con un plantel no tan rico, que en transcurso del año perdió jugadores importantes como Paolo Goltz, Víctor Ayala o Jorge Broun. En ese proceso es que está buscando jugadores”.

“Un técnico de la ´guardia vieja´, con una forma de juego atildada y con jugadores que tengan confianza. Es un entrenador que trabaja mucho en el ánimo de sus dirigidos”, concluyó el periodista Aché.

Los números del Lobo de Gorosito

La mayor goleada que recibió el conjunto platense fue en el debut de Gorosito como entrenador de Gimnasia: fue 4-0 ante Godoy Cruz en Mendoza. Sin embargo, las cuatro jornadas al frente del Lobo le permitieron empezar a evidenciar ciertas características del equipo que está forjando el nuevo entrenador: un sistema táctico clásico conformado por un 4-4-2 y la determinación en el ataque.

Asimismo, otro aspecto a resaltar es que en ninguno de los partidos disputados con el nuevo DT, el Lobo se impuso en la posesión de pelota: 53% vs 47% ante Godoy Cruz; 65% vs 35% contra Vélez; 55% vs 45% frente a Unión; y 61% vs 31% con Aldosivi.

Esto denota el estilo de juego al frente de la institución de la ciudad de las diagonales: determinante en el área rival y que busca la solidez en la propia. El tener el balón no es una prioridad, como sí lo es la eficacia al momento de disponer de él.

Guillermo Fratta, Matías García, el Pulga Rodríguez y el delantero Nicolás Contín son los goleadores del plantel con dos anotaciones cada uno en lo que van de las 14 jornadas del torneo.

¿Cómo debería jugar Sarmiento?

En la fase defensiva, el conjunto dirigido por el DT Mario Sciacqua debería mantener un bloque defensivo bajo, es decir, ubicado en el propio campo cerca del área del arquero Manuel Vicentini cuando Gimnasia disponga del balón, cediéndole la responsabilidad de generar juego a través de las asociaciones.

Esto complicaría el encuentro para el Lobo, ya que el ataque se diluiría rápidamente al no poseer la característica de un juego asociativo por intermedio de pases y la generación de espacios, ya que la clave del Lobo está en aprovechar los espacios que encuentra en las transiciones.

Por otro lado, la defensa del Verde debería tratar de hacerse fuerte en los tiros de esquina, tanto en el área propio como en la rival, para no volver a sufrir goles en contra y buscar la llave del triunfo a través de la debilidad del Lobo en la suya.

Por último, y retomando esta idea táctica del bloque bajo para conseguir la solidez defensiva, Sarmiento podría, una vez que recupere la posesión del balón, realizar ataques a los espacios que relegan los laterales por sumarse al ataque, quedando expuestos a situaciones de mano a mano los defensores centrales. En otras palabras, el contraataque podría ser la llave del triunfo para el Verde.

La última vez en el Estadio Único

En el marco de la última jornada del campeonato de la Primera Nacional, Fecha 38, un 15 de junio del año 2013 fue la última vez que Sarmiento visitó La Plata para enfrentar a Gimnasia. En aquel encuentro disputado lejos del Bosque platense, en el estadio Único, el local se impuso por 3 a 0 con los goles de Pereyra, Federico Rasic y Dardo Miloc.

Sobre aquel encuentro, el periodista platense Plotycia comentó: “No es un estadio muy querido por los hinchas de Gimnasia, pero la comisión directiva del Lobo decide mudarse ahí para que puedan entrar más hinchas del club. El anteúltimo partido que había jugado ahí fue con Sarmiento, cuando ya Gimnasia había ascendido”.

En aquella noche, el Verde alistó al siguiente “11”: Lucas Ischuk, Pablo Aguilar, Roberto Tucker, Daniel Delgado, Nicolás Dematei, Lucas Oviedo, Yamil Garnier, Silvio Iuvalé, Martín Andrizzi, Ezequiel Cerutti y Héctor Cuevas. DT: Sergio Lippi.

Por su parte, el Lobo hizo lo propio con: Fernando Monetti, Facundo Oreja, Osvaldo Barsottini, Juan Carlos Blengio, Matías García,Franco Mussis, Dardo Miloc, Ignacio Fernández, Maximiliano Meza, Facundo Pereyra y Federico Rasic. DT: Pedro Troglio.

En la tarde de hoy no habrá ningún futbolista que haya participado de aquel encuentro, a diferencia de cotejos anteriores en los que sí se registraron casos.

Jugadores con paso por Gimnasia y Sarmiento

Entre algunos futbolistas que vistieron las casacas de Sarmiento y de Gimnasia Esgrima La Plata, se pueden destacar al arquero Pablo Bangardino; los defensores Rodolfo Pezzatti, Lucas Bustos y Maximiliano Caire; los mediocampistas Sergio Marchi, Gustavo Merlo, Dardo Miloc, Claudio Otermín, Nicolás Castro y Guillermo Beraza; y los delanteros Jorge Córdoba y Jorge Luis Clara.