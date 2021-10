El Lobo recibirá a Sarmiento de Junín el próximo domingo en el Estadio Ciudad de La Plata y por eso el plantel se entrenó ayer por la mañana en el propio reducto de 25 y 32. Allí, el entrenador Néstor Gorosito probó con una variante que al menos causó sorpresa y no por el futbolista que ingresó sino por el que salió. Se metió el experimentado Maximiliano Coronel por el zurdo Germán Guiffrey en la última línea. No hay lesión mediante, porque la decisión es meramente táctica y se debe a un gusto futbolístico del DT.

Si bien el técnico venía destacando la mejora defensiva del equipo tras haber mantenido el cero durante dos juegos consecutivos (Vélez y Unión) y sufrir un sólo gol en tres partidos (Aldosivi), ante la mejora física de Coronel decidió cambiar la dupla central priorizando la continuidad de Leo Morales. En principio y si bien los dos marcadores ahora podrían ser diestros, el técnico prioriza otras cuestiones como el orden y la voz de mando, y por lo pronto, el ex defensor de River parece imponerse por sobre el segundo central zurdo que dejaría el puesto por primera vez en mucho tiempo y que le marcó un gol a Unión, que significó el triunfo por 1 a 0. En tanto, Coronel haría su debut en el actual ciclo de Pipo y no juega

MAXIMILIANO CORONEL REEMPLAZARÁ A GERMÁN GUIFFREY

La sorpresa que se tenía guardada Pipo Gorosito desde la tercera fecha del certamen cuando debió dejar el campo contra Rosario Central producto de una lesión. Respecto a Guiffrey, quien se lesionó en la primera fecha contra Platense, venía siendo titular desde la 5ta fecha ante Atlético Tucumán. También supo tener continuidad con la dupla Martini/Messera luego de la partida de Paolo Goltz. De esta manera, la última línea que se mediría contra el Verde de Junín quedaría compuesta por Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Maximiliano Coronel y Matías Melluso.

EL ÚNICO CAMBIO

En lo que respecta al resto del once no sufriría alteraciones y serían los mismos diez que estuvieron en campo en la victoria por 3 a 1 contra Aldosivi en Mar del Plata. Con la presencia de Emanuel Cicchini en el mediocampo, Gorosito pareció haber encontrado a su volante central luego de haber probado con Harrinson Mancilla y Nery Leyes y en la ofensiva al goleador que se destapó en la Feliz, Nicolás Contín. En consecuencia, el once sería con Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Maximiliano Coronel y Matías Melluso; Brahian Alemán, Emanuel Cecchini, Manuel Insaurralde y Johan Carbonero; Luis Rodríguez y Nicolás Contín. Luego tanto hoy como mañana, el plantel se moverá en Estancia Chica en horario matutino para afrontar las últimas dos jornadas de trabajo, ya con el equipo que se presentará en el Único, totalmente definido.