Los partidos por el "Apertura 2021" se van a disputar entre sábado, domingo y lunes

Proseguirá este fin de semana el campeonato "Apertura 2021" de fútbol "Carlos Giaccobini" que organiza la Liga Deportiva del Oeste, en el cual está en juego la Copa "Sociedad Comercio e Industria".

Debido al clásico River Plate-Boca Juniors por la Liga Profesional y a que por el mismo certamen Sarmiento de Junín visita a Gimnasia y Esgrima La Plata, en ambos casos el domingo 3 de octubre por la tarde, se resolvió que se jueguen encuentros del torneo local en tres días sucesivos.

Son varios los equipos que pugnan por la clasificación (cuatro por zona) a la segunda etapa y este es el programa de encuentros previstos para la fecha, en la cual tiene jornada libre Origone de Agustín Roca:

El sábado 2 de octubre a las 16.30, BAP recibe a Jorge Newbery y a la misma hora, Villa Belgrano espera a Independiente.

Domingo 3/10: A partir de las 13.45, Rivadavia de Lincoln recibe la visita de Rivadavia de Junín; y desde las 14, Sarmiento vs. River Plate, en la cancha 1 de la Ciudad Deportiva del CAS).

Desde las 16.30, se enfrentarán en la vecina localidad Deportivo Baigorrita vs. Defensa Argentina.

El lunes 4, confrontarán cerrando la jornada Mariano Moreno y Ambos Mundos, en el estadio del barrio "El Molino".



La última fecha

En cuanto a la última fecha, a jugarse el segundo fin de semana de octubre, estos son los partidos previstos:

Grupo "A", séptima fecha: River Plate vs. Mariano Moreno; Jorge Newbery vs. Sarmiento y Ambos Mundos vs. Origone FC. Quedará libre BAP.

Zona "B", quinta fecha: Defensa Argentina vs. Rivadavia de Lincoln; Independiente frente a Deportivo Baigorrita; y Rivadavia de Junín espera a Villa Belgrano, en otra edición del clásico de barrio.