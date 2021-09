El Lobo le apunta a Sarmiento: ¿qué piensa Pipo Gorosito?

Gimnasia inició la preparación de cara a un compromiso muy especial, como será ante Sarmiento de Junín el próximo domingo a las 13:30 por la 14º fecha. Es que este cotejo marcará nada más y nada menos que el reencuentro con el público. Así es que luego del triunfo ante Aldosivi y dos jornadas libres, el grupo puso primera en la mañana de ayer en Estancia Chica tras una charla con el cuerpo técnico.

Todo se inició a las 9:30 bajo la mirada del profe Sebastián Somoza dentro del gimnasio ubicado dentro del Campus “Carlos Griguol”, y luego siguió en la cancha Nº 2 con movimientos físicos para cerrar un primer bloque de tareas de la práctica. Posteriormente, Pipo Gorosito junto a sus ayudantes de campo Jorge Borelli y Gustavo Zapata, ordenaron en el mismo campo de juego realizar una serie de trabajos técnicos con pelota en espacios reducidos.

Todo se desarrolló dentro de un buen clima, pero no faltaron los permanentes gritos de Gorosito dando indicaciones puntuales a sus dirigidos. Lo positivo para el cuerpo técnico, es que tiene al grupo que viajó a Mar del Plata a disposición por que no hubo ni lesionados ni suspendidos.

Por eso, no es descabellado pensar que Pipo repita los mismos once teniendo en cuenta el buen funcionamiento que tuvo el equipo y con la contundencia que ganó. Quienes se están recuperando de lesiones y no podrán volver aún son Rodrigo Holgado, Lautaro Chávez y el pibe Bruno Palazzo, por ejemplo; mientras también continúan recuperándose el arquero Nelson Insfrán y Alexis Domínguez, pero con rehabilitaciones que son más largas.

Volviendo al equipo, luego que Pipo probara con tres volantes centrales en los últimos tres encuentros, parece que Emanuel Cecchini le habría ganado la pulseada a Harrinson Mancilla y Nery Leyes; mientras que Manuel Insaurralde se habría quedado con el puesto de Eric Ramírez, en la mitad de la cancha.

Obviamente que todo esto recién quedará definido entre viernes y sábado, luego de los ensayos futbolísticos entre titulares y suplentes. En la tarea de la víspera no hubo indicios de nada lógicamente por haber sido la primera práctica de la semana, y hoy Gorosito realizará trabajos tácticos, desde las 9:30 en el predio abastense.

En cuanto el ensayo futbolístico, no es descabellado que se cumpla en el Estadio Ciudad de La Plata en el día de mañana, ó en su defecto el viernes.