Fernando Chiófalo: "El gran objetivo de este mandato será mantenernos en primera división"

Ya con 16 años al mando de la institución, Fernando Chiófalo fue proclamado nuevamente como presidente de Sarmiento, la semana pasada, en la última Asamblea Extraordinaria del club. Más de una década y media de gestión, con numerosos logros, pero también con su correspondiente desgaste, lo posicionan ya como uno de los grandes dirigentes de la historia del fútbol de Junín y el Interior.

En una entrevista con Democracia, reflexionó sobre todo lo vivido en Sarmiento hasta el presente y las metas por venir, en su noveno mandato, que se extenderá hasta el 30 de junio de 2023. Además, opinó sobre los recientes fallos arbitrales que perjudicaron al Verde, en la Liga Profesional.

-Fuiste reelecto por octava vez, después de tantos años, ¿de dónde encontrás la fuerza y la motivación para seguir conduciendo a Sarmiento?

-Ya van 16 años como presidente. Es mucho tiempo, sin dudas, pero el hecho de tener un club ordenado, sin problemas económicos, nos permite disfrutar este momento del club, que es muy lindo, y, en definitiva, es lo que me gusta hacer.

Creo que lo más difícil fue cuando asumimos por primera vez, con un club casi en convocatoria (de acreedores), sin jugadores y en la B Metropolitana. Veníamos de sufrir el descenso en 2005.

Pasamos todo eso, fuimos superando barreras y cumpliendo objetivos. El gran objetivo, primero, era llegar al Nacional B y hacernos fuertes. Lo cumplimos ampliamente y nos convertimos en el equipo a vencer para todos los clubes que pretendieran ascender a primera división.

Y luego, conseguimos llegar dos veces, logramos llegar a Primera -en 2014 y 2021-, con un esfuerzo muy grande y este año siendo campeones de la Primera Nacional.

-¿Cuáles son las metas para este nuevo período?

-Somos una institución que cambió radicalmente desde nuestro primer mandato, a tal punto que nos convertimos en un modelo de gestión deportivo para los clubes del Interior y estamos contentos por el apoyo mayoritario de los socios.

Deportivamente, el gran objetivo es quedarnos en esta categoría, abrazarnos a la Primera División, que es muy difícil. Como mínimo, queremos sostenernos por varios años en la Liga Profesional, para seguir fortaleciendo a la institución.

Dependerá de nuestro esfuerzo e inteligencia para armar el plantel. Está claro que nunca hacemos locuras, ni gastamos más de lo que tenemos. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance, pero sin comprometer el futuro económico e institucional de Sarmiento.

Y en cuanto a infraestructura, apuntamos a continuar con las obras y potenciar al club en todas sus disciplinas.

-En los últimos partidos de la Liga Profesional, Sarmiento fue perjudicado por algunos fallos arbitrales, como los goles en posición adelantada no sancionada de Lanús y Godoy Cruz. ¿Cuál es su postura sobre lo ocurrido?

-Continuamente estamos en contacto con Liga y AFA y más allá de resultados positivos o negativos, hablamos de los arbitrajes. Personalmente, creo en el arbitraje argentino, considero que fueron errores humanos que nos perjudicaron ampliamente.

Nos sentimos muy perjudicados, no solo con los goles de Lanús y Godoy Cruz, sino también contra Huracán, por la jugada de (el mediocampista) Claudio Yacob que terminó con Federico Bravo lesionado (y no hubo expulsión). Lo tuvimos que operar y ahora va a estar dos meses afuera.

Son errores muy groseros, que esperamos que hayan únicamente sido eso y miramos para adelante. Es cierto que, puntualmente lo de Lanús y Godoy Cruz, nos costaron cuatro puntos fundamentales, con los que hoy estaríamos entre los diez primeros equipos de la tabla de posiciones y en una mejor situación en la tabla de promedios de descenso.

-¿Cómo se prepara el club para la vuelta del público a la cancha, luego de la habilitación anunciada por el Gobierno nacional, a partir de la mejora en la situación sanitaria?

-A partir del partido con Aldosivi (el 9 de octubre, por la fecha 15), regresa el público al Estadio Eva Perón, con un 50% de aforo.

Esta semana será importante, estamos evaluando si venderemos entradas o no. Lo más importante es que estamos felices, porque los sarmientistas por fin podrán empezar a disfrutar de este gran presente del club dentro del Estadio.