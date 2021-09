Diego Cifarelli: "Son errores muy graves, pero no creemos que haya una persecución a Sarmiento"

Mientras el plantel de Sarmiento ya inició una nueva semana de trabajo, de cara al partido del próximo viernes frente a Vélez, en el Estadio Eva Perón, el mundo futbolero, tanto local como nacional, sigue debatiendo el grosero error arbitral que le impidió al Verde llevarse los tres puntos de Mendoza, el sábado pasado, por el gol de Godoy Cruz convertido por Sebastián Colmán en clara posición adelantada.

La historia se repitió en el Feliciano Gambarte y el equipo juninense volvió a vivir la pesadilla de la tarde en la Fortaleza del Sur, dos fechas atrás, cuando Lanús anotó le un gol en offside, que casi le cuesta una derrota al conjunto conducido por Mario Sciacqua.

Mientras los hinchas y simpatizantes viralizan su bronca por las redes sociales, con algo más de mesura, obligados por la responsabilidad que los contiene, los dirigentes se afirman en público a la idea de que no hay intención de perjudicar a Sarmiento y explican lo ocurrido en ambos encuentros -ante Lanús y Godoy Cruz- en "groseros errores" de las ternas arbitrales.

"No creemos que sea algo intencional, son errores groseros, graves, que nos perjudican notoriamente. Estamos convencidos de que no hay una persecución a Sarmiento, no hay animosidad para con nuestro club. Así como se han equivocado a favor, nos está tocando que se equivoquen en contra, aunque son tan notorios que llaman la atención", aseguró a Democracia Diego Cifarelli, tesorero de la Comisión Directiva del Verde.

Como uno de los máximos referentes de la dirigencia del equipo juninense, Cifarelli dejó en claro que los reclamos por los yerros están en mano de los representantes de los intereses del club ante la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), pero avisó que será en vano esperar que las autoridades exploten ante los medios en contra de los arbitrajes.

"Tenemos miembros de Comisión que están permanentemente en AFA y después de tantos años representando a nuestra institución, entienden cómo afrontar esta situación de desencanto, bronca y enojo", expresó el directivo, al tiempo que descartó todo tipo de pedido especial para que los jueces responsables de los errores no dirijan a Sarmiento.

"Hemos llegado hasta aquí, estamos en Primera División, sin haber pedido nada en particular. Lo tomamos como errores de seres humanos, que están realizando un trabajo, pero ello no quita que expresemos nuestro enojo y nuestro desencanto, por los canales institucionales y no a través de exposiciones públicas que no llevan a nada", insistió Cifarelli.



"Tenemos menos puntos de los que merecemos".



Con respecto a la actualidad deportiva del equipo, el tesorero sarmientista aprobó la labor del cuerpo técnico encabezado por Sciacqua, aunque admitió que "en el fútbol, los resultados mandan" y el equipo juninense debería "tener más puntos" de lo que muestra la tabla, por lo exhibido en el campo de juego en lo que va de la Liga Profesional.

"Lamentablemente, tenemos menos puntos de los que merecemos. No encuentro un equipo, de todos los que enfrentamos, que haya sido tremendamente superior al nuestro. Hemos tenido lesiones y situaciones complejas (como el brote de Covid-19), que le han impedido al entrenador tener a todos los jugadores disponibles en distintos momentos del año", recordó Cifarelli.

"El equipo va mejorando notoriamente, aunque tenemos claro que en el fútbol mandan los resultados. La tabla no refleja lo que Sarmiento mereció en la cancha en determinados partidos. Pero lo nuestro, como siempre, es pico y pala y sacar las situaciones adelante con trabajo. Esta es una más y esperamos que los resultados acompañen", concluyó.

DESMENTIDA

"Es un disparate"

El tesorero de Sarmiento, Diego Cifarelli, desmintió en comunicación con Democracia la versión según la cual el club debería desembolsar una suma de $14 millones, en el hipotético caso de que decidiera rescindir el contrato del DT Mario Sciacqua.