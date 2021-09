Mario Sciacqua: "No quiero ver fantasmas, pero claramente nos da bronca e impotencia"

El entrenador de Sarmiento, Mario Sciacqua, admitió ayer la "bronca e impotencia" del plantel, por un nuevo gol convalidado en contra del equipo juninense en posición adelantada, en el empate 1 a 0 ante Godoy Cruz, en Mendoza, por la duodécima fecha del Torneo de la Liga Profesional.

En conferencia de prensa, el DT elogió el "gran partido" que jugaron sus dirigidos, pero se quejó de que, como había sucedido contra Lanús hace dos fechas, el Verde sufrió un gol en offside, que no debió haber sido convalidado, y le impidió festejar su primer triunfo de visitante en la Liga Profesional.

"Hicimos un gran partido, contra un rival que venía de hacer ocho goles en dos partidos -4 a 0 a Gimnasia de La Plata y 4 a 1 a Aldosivi-, íbamos ganando y hay un posición adelantada muy grosera en la que nos hacen el gol", expresó Sciacqua, en la rueda de prensa post-partido.

Por otra parte, el entrenador admitió que desde su posición no pudo observar el offside, aunque sí lo corroboró después del final del encuentro, pero, así como frente a Lanús, se mantuvo en la postura de evitar teorías conspirativas alrededor de los fallos arbitrales.

"En el momento no la veo, pero sí me sorprendió que apareciera un jugador tan libre entre los centrales. El gol en offside saca de contexto el análisis del partido, la verdad es que da bronca, no veo fantasmas pero sí sentimos impotencia, por el esfuerzo que hacemos todos", exclamó.

Asimismo, Sciacqua reconoció que, más allá del yerro arbitral, Sarmiento no pudo capitalizar la ventaja numérica que tuvo en el segundo tiempo, por la expulsión del defensor Gianluca Ferrari. "No pudimos aprovechar el hombre de más, quizás por el nerviosismo y la ansiedad de ver que íbamos ganando, eso hizo que dividiéramos la pelota", explicó.