El Verde se mide ante Godoy Cruz en una nueva jornada del Torneo de Reserva

Sarmiento volverá a salir hoy a la cancha, por la decimotercera fecha del Torneo de Reserva. Será desde las 12, en Mendoza, ante Godoy Cruz Antonio Tomba.

El conjunto dirigido por Martín Funes, vigente campeón de la división, quiere lograr su segundo triunfo consecutivo, luego de haber derrotado a Huracán de Parque Patricios, en la anterior jornada, por 2 a 1 en el Estadio Eva Perón.

El entrenador dio a conocer ayer la lista de 18 convocados que viajaron a Mendoza, para disputar el encuentro. Los concentrados son: Martín Moyano, Joel Morán, Gabriel Díaz, Carlos Moyano, Lisandro Focareta, Danilo Actis, Tomás Bacas, Manuel Mónaco, Martín Balestrase, Eric Lescano, Julián Brea, Nicolás Nocetti, Duham Grude, Laureano Puñet, Gonzalo Rosa, Tomás Giacobini, Tomás Bainotto e Ignacio Franco.

Programación de la fecha

Hoy

10.00 - Platense vs Argentinos Juniors

10.00 - Gimnasia LP vs Unión Santa Fe

10.00 - Lanús vs Newell's

10.00 - Patronato vs Estudiantes (LP)

10.00 - Rosario Central vs San Lorenzo

10.00 - Huracán vs Independiente

10.00 - Colón vs Central Córdoba

12.00 - Godoy Cruz vs Sarmiento

14.00 - River vs Arsenal

15.00 - Vélez vs Aldosivi

Mañana

09.00 - Atlético Tucumán vs Boca

Lunes

10.00 - Racing vs Talleres

10.00 - Defensa y Justicia vs Banfield