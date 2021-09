Comienza mañana el Torneo Apertura de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln

El fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln regresará finalmente al distrito, desde mañana, luego del parate por la crisis sanitaria del Covid-19.

Si bien estaba previsto que el certamen comenzara el primer fin de semana de septiembre, la asamblea de la Liga decidió posponer el arranque hasta después de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Así, mañana se jugarán los partidos en categorías formativas y el domingo los de primera división, con los encuentros entre El Linqueño y Pintense; Atlético Roberts y Juventud Unida; Atlético Bayauca y Deportivo Arenaza; y Deportivo Pinto y Academia Javier Mascherano. Libre quedará en la primera jornada, en la máxima división, Atlético Pasteur.

Mañana

Horario Cancha Partido Categoría

13.00 El Linqueño El Linqueño vs Pintense Décima

13.00 El Linqueño El Linqueño vs Pintense Novena

13.00 El Linqueño El Linqueño vs Pintense Séptima

15.00 V. Francia V. Francia vs Atl. Pasteur Décima

13.00 Atl. Roberts Atl. Roberts vs Juv. Unida Décima

13.00 Atl. Roberts Atl. Roberts vs Juv. Unida Novena

13.00 Atl. Roberts Atl. Roberts vs Juv. Unida Séptima

13.00 Dep. Pinto Dep. Pinto vs AJ Mascherano Décima

13.00 Dep. Pinto Dep. Pinto vs AJ Mascherano Novena

13.00 Dep. Pinto Dep. Pinto vs AJ Mascherano Séptima

Domingo

Horario Cancha Partido Categoría

13.00 El Linqueño El Linqueño vs Pintense Octava

13.00 El Linqueño El Linqueño vs Pintense Primera

13.00 Dep. Pinto Dep. Pinto vs AJ Mascherano Octava

13.00 Dep. Pinto Dep. Pinto vs AJ Mascherano Primera

12.30 Argentino Argentino vs San Martín Décima

12.30 Argentino Argentino vs San Martín Octava

12.30 Argentino Argentino vs San Martín Primera

15.00 Atl. Bayauca Atl. Bayauca vs Dep. Arenaza Primera

13.00 Caset Caset vs San Miguel Séptima

13.00 Caset Caset vs San Miguel Primera

15.00 Atl. Roberts Atl. Roberts vs Juv. Unida .Primera.