Huracán, entre la necesidad de un triunfo y la búsqueda de una identidad de juego

Huracán arriba al estadio Eva Perón con el objetivo de lograr su primera victoria en condición de visitante en el marco de la Liga Profesional. Viene de derrotar a Aldosivi y lograr la segunda victoria del torneo para darle respiro al proceso que encabeza el entrenador Frank Kudelka.

Tanto para el Globo como para Sarmiento es imprescindible sumar de a tres puntos ya que los cuerpos técnicos necesitan legitimar sus performances y salir del fondo de la tabla de posiciones. Huracán se ubica en el puesto 16 con doce puntos, ocho goles a favor y siete en contra; mientras que el Verde está por debajo, con once puntos en el puesto 20.

Un triunfo será vital para trepar en las posiciones y desprenderse de los últimos lugares, además de la consolidación de una forma de juego.

Así juega Huracán

Al igual que varios de los rivales que ha enfrentado el equipo dirigido por Sciacqua, como Unión o Atlético Tucumán, Huracán también se encuadra dentro de la categoría de equipos “equilibrados”, es decir, que ha desarrollado un juego en base a la predominancia de la faceta defensiva.

En el marco del segundo torneo consecutivo de Kuldelak en Huracán, el Globo continúa en la búsqueda de una identidad futbolística.

Una de las Muestras de esto son los diversos esquemas utilizados en el torneo: 5-3-2 y 4-3-3, modificando los mismos en base al DT de turno en el propio banco de suplentes, el adversario y la condición (local o visitante).

Asimismo, en lo que hace a la posesión del balón, no es un equipo que tenga este recurso como principio: en la mitad de las ocasiones tuvo un mayor porcentaje de posesión ante: Atlético Tucumán, Colón, Lanús, Unión y Aldosivi; mientras que contra Defensa, River, Godoy Cruz y Vélez, se vio superado.

Respecto a lo que hace a la táctica del Globo, se puede decir que es un equipo que tiene como principio ejercer una intensa presión en la mitad de la cancha para intentar recuperar el balón y atacar. Asimismo, intenta realizar esta acción en el campo rival en caso de que el adversario intente iniciar el juego desde el arco propio.

Acerca del comportamiento en ataque, el Globo no se destaca por tener un juego asociativo, sino que se caracteriza por realizar jugadas ofensivas veloces, que suelen emplear a poca cantidad de jugadores para resolver y concluir las jugadas.

Quizás como desencadenante de esto último, o como virtud trabajada, las pelotas detenidas y tiros libres, ya sean a través de tiros de esquina o de penales, son las principales armas ofensivas de Huracán.

Un dato a considerar es que en cuatro ocasiones no logró romper el 0 y convertir, teniendo la dificultad de cambiar por gol las jugadas que genera. Salvo con Aldosivi en la última fecha, en el resto de las ocasiones no logró hacer más de un gol: lo que representa la mayor dificultad del equipo en esta búsqueda de identidad futbolística.

El uruguayo Candia es el goleador del plantel con dos anotaciones.

En lo que hace a la faceta defensiva, que es el punto más fuerte del equipo, el Globo posee marcadores centrales lentos y de poca técnica individual, quienes tienden a imponerse en las pelotas aéreas y hacer valer el porte físico en los duelos.

Los laterales se suman a la gestación de juego en mitad de cancha y en reiteradas ocasiones no alcanzan a regresar los contrataques rivales, exponiendo la vulnerabilidad de la última línea del equipo.

Sarmiento deberá dirigir sus acciones ofensivas a este sector, a través de jugadas veloces y eficaces, para plasmarlo en el resultado. A su vez, los futbolistas del Verde deberán prestar atención en los centros y tiros libres cercanos a la valla de Manuel Vicentini, ya que esta suele ser la llave de gol del Globo.

La mirada de un periodista Quemero

Tomás Montibelli cubre el día a día de Huracán para la tirada deportiva de radio Mitre y el programa radial partidario “Por siempre Globo”.

En diálogo con Democracia, el periodista deportivo Montibelli analizó el presente del Globo y la forma en que llega al duelo ante Sarmiento.

Sobre el presente del equipo de Parque Patricios dijo: “Huracán no ganaba desde la fecha 1 y viene de ganar un partido trascendental y clave para la continuidad de Kudelka. Había ciertas dudas y turbulencias de cara a lo que es el primer entrenador de la era David Garzón, tras el mandato de casi diez años de Alejandro Nadur”.

“Es un equipo que trata de pregonar jugar en tres cuadros, en donde Vera y Cristaldo son los dos creativos y tratan de abastecer a Candia, que es quien juega de nueve, con poca eficacia y es uno de los más criticados en el sector ofensivo. Además, Cabral y Silva representan lo que buscaba Kudelka”, siguió.

Acerca del juego del equipo, Montibelli detalló: “La línea defensiva quizás sea lo más sólido. Para el partido con Sarmiento vuelve Merolla que es un pilar de la defensa y se transformó en una pieza inamovible”.

Y ponderó: “Es una prueba más que difícil porque todavía no gano en condición de visitante, no pudo sumar de a tres en dos fechas consecutivas y sigue ese fantasmeo de qué pasaría ante una derrota con Sarmiento”.

Para finalizar, brindó su opinión sobre el delicado presente que atraviesa el cuerpo técnico. Al respecto, indicó: “Uno espera que, pase lo que pase, se lo respalde al entrenador pero la realidad es que los resultados mandan y habrá que ver qué sucede”.

La última vez en el Eva Perón

Fue un empate sin goles en el marco de la fecha 3 del torneo de la Primera B Nacional del año 2016. Desde su regreso a la máxima categoría, no se vieron las caras en nuestra ciudad.

En aquella ocasión, Sarmiento formó con: Lucas Ischuk; Pablo Aguilar, Franco Coria, Daniel Delgado y Mauricio Casierra; Diego Castaño, Renzo Spinacci, Marcelo Bustamante y Gervasio Núñez; Héctor Cuevas y Esteban Ciaccheri. DT: Roberto Trotta.

Por su parte, Huracán salió a la cancha con el siguiente 11: Marcos Díaz; Germán Mandarino, Federico Mancinelli, Rodrigo Erramuspe y Carlos Arano; Lucas Villaruel, Federico Vismara, Iván Moreno y Fabianesi y Gonzalo Martínez; Cristian Espinoza y Cristian Mila. DT: Frank Kudelka.

En tal sentido, serán cuatro los jugadores presentes hoy que estuvieron en aquella última ocasión: tres por el lado del Verde: Mancinelli, Vismara y Núñez, y uno por el lado de la visita, el arquero Díaz (sin considerar al entrenador Kudelka en el Globo).

Jugadores con pasos por Huracán y Sarmiento

Larga es la lista de futbolistas con paso por ambos clubes. Los arqueros Oscar Alfredo López, Rubén Salvador Germinaro, Néstor Hernandorena y Fernando Pellegrino. También los defensores Luis Raspo, Heriberto Luis Correa, Hébert Pérez, Raúl Hernández y Nicolás Sartori.

Siguiendo con las posiciones, respecto al mediocampo, fueron los siguientes: Carlos Leone, Daniel Oscar Abelén, Carlos Ciavarelli, Leonardo Orsi, Federico Poggi, Walter Busse.

Por último, en cuanto a la línea ofensiva, se pueden mencionar los delanteros Federico Horster, Julio Apariente, Oscar Alberto Ortíz, Martín Mazzucco, Carlos Yaqué, José Raúl “Toti” Iglesias, Fernando Coniglio, Rodrigo Bilbao, Andrés Franzoia, Ramón “Wanchope” Ávila, Sebastián Rincón y Leandro Díaz, entre otros futbolistas.

Del actual plantel del Verde, los futbolistas que tuvieron paso por Huracán son Federico Mancinelli y Federico Vismara; mientras que en el Globo se encuentra Sebastián Rincón de paso por nuestra ciudad en el anterior torneo.