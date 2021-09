Con tres partidos, se reanuda esta noche el Torneo Apertura de la Liga del Oeste

La Liga Deportiva del Oeste sigue luchando contra los distintos contratiempos para intentar normalizar sus actividades.

Tras cuatro meses de suspensión por las restricciones sanitarias preventivas del Covid-19, en último fin de semana de agosto regresó la competencia del Torneo Apertura 2021 "Carlos Giaccobini-Copa Sociedad Comercio e Industria".

Sin embargo, por las intensas lluvias del pasado fin de semana, debió suspenderse la fecha programada, tanto en los encuentros de Primera División como de categorías inferiores. Lo propio ocurrió el martes pasado, cuando estaba previsto el encuentro entre Ambos Mundos y Jorge Newbery, pero las condiciones meteorológicas obligaron a una nueva postergación.

Esta noche, si el tiempo lo permite, se disputarán tres partidos de la máxima categoría, de manera simultánea, a partir de las 21: por la tercera fecha de la Zona A, en cancha de Moreno, se medirán el local y Sarmiento, mientras que en el estadio de Ambos Mundos, el Tricolor recibirá a Jorge Newbery. Asimismo, por la segunda fecha de la Zona B, Villa Belgrano será local ante Rivadavia de Lincoln.

Todo dependerá de que las lluvias que vienen presentándose de manera persistente en los últimos días permitan un respiro y se den las condiciones para volver a ver acción en los campos de juego juninenses.

Por otro lado, para mañana también están previstos varios partidos de las categorías inferiores. Además, está pendiente el inicio del Torneo Apertura 2021 "Karina Di Pierro".

Programación de partidos

Primera División:

Hoy:

Horario / Cancha / Partido

21.00 Ambos Mundos A. Mundos vs J. Newbery

21.00 Moreno Moreno vs Sarmiento

21.00 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia Lincoln

Inferiores:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 Moreno Moreno vs Sarmiento Octava

20.00 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Quinta

Mañana:

Horario / Cancha / Partido / Categoría

13.00 Independiente Independiente vs Defensa Sexta

14.30 Independiente Independiente vs Defensa Octava

16.30 Independiente Independiente vs Defensa Cuarta

13.00 Ambos Mundos Ambos Mundos vs J. Newbery Sexta

14.30 Ambos Mundos Ambos Mundos vs J. Newbery Octava

16.30 Ambos Mundos Ambos Mundos vs J. Newbery Cuarta

13.00 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Sexta

14.30 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Octava

16.30 Villa Belgrano Villa vs Rivadavia (L) Cuarta

13.00 Origone FC Origone FC vs BAP Sexta

14.30 Origone FC Origone FC vs BAP Octava

16.30 Origone FC Origone FC vs BAP Cuarta