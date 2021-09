Martín García: "Nos fue muy bien en esta seguidilla, pero no podemos conformarnos"

En medio de una semana marcada por el mal tiempo, Sarmiento continúa, sin embargo, trabajando en el Centro de Alto Rendimiento, de cara al partido del lunes frente a Huracán, en el Estadio Eva Perón, por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional.



El Verde, conducido por Mario Sciacqua, llegará al choque con el Globo de Parque Patricios luego de haber aprobado su actuación en la seguidilla de partidos contra los candidatos al título Colón de Santa Fe -empate 1 a 1 de visitante-, River -derrota sobre la hora 2 a 1 de local- y Lanús -1 a 1 de visitante-, encuentros en los que el equipo de Junín se mostró en condiciones de competir de igual a igual.



O al menos esa es la visión de Martín García, lateral derecho del Verde, quien retornó al once titular en la pasada jornada frente a Lanús, con buen rendimiento. "Me sentí bien y estoy contento por el partido que hicimos. Desde el primer minuto lo fuimos a buscar, tuvimos nuestro premio al final, aunque también la mala fortuna, si se puede decir así, del gol de Lanús", comentó, en diálogo con Democracia, sin pasar por alto la polémica por el tanto del Granate marcado por José Sand, en posición adelantada no sancionada por el juez de línea Hernán Maidana ni por el árbitro Fernando Echenique.



Pese al enojo generalizado que desató la jugada entre los simpatizantes sarmientistas, García se mantuvo en línea con el discurso que dejó ver públicamente la institución, tanto a través de dirigentes como del cuerpo técnico, y prefirió hablar del episodio como "un error", sin margen para especulaciones.

"En el momento, nos dio bronca, porque todos vimos que estaba un metro adelantado. Pero son cosas que pasan, fue un error y somos todos seres humanos. Por suerte, pudimos recuperarnos y se vio que lo fuimos a buscar", aseguró el defensor oriundo de General Villegas.



Por otro lado, García consideró que el hecho de haber ingresado nuevamente al equipo titular, pero para integrar una línea de cinco defensores, y ya no de cuatro, como en las fechas iniciales del campeonato, terminó por beneficiar su proyección en ataque.

"No cambia demasiada, sí nos da más aire a los laterales para pasar al ataque, así que se podría decir que es mejor. Seguimos con las mismas ganas de la primera fecha, atacando mucho por los costados y hay que seguir por este camino", señaló.



Finalmente, resaltó que Sarmiento salió "bien parado" de la triple fecha ante Colón, River y Lanús, pero advirtió que Huracán será un rival "muy difícil", aún en el Eva Perón. "Fue una seguidilla dura y salimos bien parados, más allá de que con River no pudimos sumar, se nos escapó sobre el final, pero hicimos un gran partido. Nos fue bien en estos partidos, pero no hay que conformarse", aclaró.



Y redondeó: "Trataremos de seguir con la misma mentalidad positiva. Va a ser un partido muy difícil contra Huracán, como lo son todos, pero lo bueno es que llegamos con mucha confianza".