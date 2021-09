Defensa y Justicia, con dos dudas para enfrentar mañana a Tigre

Defensa y Justicia y Tigre se enfrentarán mañana, desde las 21.10, en el Estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, por los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Sebastián Becaccece llega con dos dudas en el posible once titular.

Son el extremo Francisco Pizzini y el delantero Lucas Barrios, quienes atraviesan molestias físicas y está en riesgo su presencia como titulares en el Halcón de Varela.

Tanto el bahiense Pizzini (27 años) como el bonaerense Barrios (36) se entrenan de forma diferenciada, en el marco de la práctica celebrada en el predio de Bosques por el plantel del Halcón.

Los dos jugadores no concluyeron en un estado óptimo el compromiso del pasado viernes con Central Córdoba de Santiago del Estero (1-1) por la décima fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF). Por tal motivo, el técnico Sebastián Beccacece todavía no tiene la certeza respecto de si podrá utilizarlos en el cotejo ante el ‘Matador’ de Victoria.



En cambio, el mediocampista ofensivo Gabriel Hachen “está mucho mejor y no tendrá problemas” para ingresar en la consideración del DT, según reveló el sitio partidario ‘Defensa pasión’.

El plantel practicará hoy en el predio de Bosques y luego quedará concentrado a la espera del partido, que se jugará con el arbitraje de Lucas Comesaña.