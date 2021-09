Federico Bravo: "Nos dolió lo que pasó en Lanús, porque merecíamos los tres puntos"

Sarmiento volverá hoy a los entrenamientos, luego del empate con sabor amargo del sábado pasado en el Sur, frente a Lanús, por el gol en offside convertido por José Sand, que debió haber sido anulado por el árbitro Fernando Echenique.



Pese a que el fallo perjudicó al Verde, en el plantel se mantienen firmes en la postura de evitar teorías conspirativas alrededor de lo ocurrido y prefieren concentrar las energías en lo que viene, el partido por la undécima fecha del Torneo de la Liga Profesional, el lunes próximo, desde las 14.15, frente a Huracán, en el Estadio Eva Perón.



Mientras se prepara para el retorno al trabajo, luego de una intensa seguidilla de partidos de máximo nivel, el mediocampista del equipo dirigido por Mario Sciacqua, Federico Bravo, dialogó con Democracia sobre la actualidad del conjunto de Junín y lo que dejó la visita al Estadio Néstor Díaz Pérez, sin dejar de admitir que el fallo arbitral, que validó el tanto convertido por Lanús, sembró "bronca" entre los jugadores.



"Hicimos un muy buen partido y merecíamos la victoria. Lo que pasó nos dolió muchísimo, porque sabemos que, en la situación que está Sarmiento, no podemos regalar nada. Estamos peleando por la permanencia en Primera y son puntos importantes, que perdimos por un error arbitral", lamentó el volante cordobés, quien reapareció en La Fortaleza, luego de una lesión, pero integrado a la línea de cinco defensores propuesta por el DT, desde hace ya varios partidos.



Así, desde su perspectiva de protagonista directo de las acciones, Bravo se inclinó por desechar cualquier sospecha sobre una eventual decisión deliberada de perjudicar al Verde, detrás de la acción del gol de Sand en posición adelantada. "Creemos que fue un error arbitral, que no hubo intención, pero nos duele, porque merecimos ganar y nos llevamos un empate por un gol que no valía", aseguró.



En el mismo sentido, tampoco le apuntó al arbitraje en el anterior encuentro, frente a River, en el que hubo quejas a través de las redes de los simpatizantes sarmientistas por jugadas puntuales en las que los fallos habrían favorecido al visitante.

"Sabemos que hay situaciones en las que, quizás, algunas camisetas pesan más que otras y, ante la duda, puede parecer más fácil cobrar a favor a un equipo grande que de Sarmiento. Pero tratamos de no enfocarnos en eso. Sí, por supuesto, nos dolió lo que pasó en Lanús, porque fue un fuera de juego de un metro y no de un pie. Merecíamos los tres puntos, por cómo salimos a jugarle de igual a igual al puntero, en condición de visitantes", insistió Bravo.

¿Balance positivo?

Con varios días por delante hasta recibir a Huracán, sale a la luz el saldo favorable de Sarmiento en la seguidilla de tres partidos frente a rivales con aspiraciones de pelear el título de la Liga Profesional: el empate de visitante contra Colón en Santa Fe, la ajustada derrota ante River en los minutos finales en el Eva Perón y la igualdad en la visita al Sur, ante Lanús, con la polémica del gol del equipo local en offside.



Sin embargo, para Bravo, el conjunto de Junín debió haber salido de la triple fecha con "más puntos" de los que logró. "En los papeles, se podía pensar que eran tres partidos muy difíciles. Sí pensamos que contra Colón se jugó muy bien en Santa Fe, con River perdimos en el último minuto y lo que pasó con Lanús, queda claro que tendríamos que tener más puntos en la tabla de los que tenemos", afirmó.



"Es fútbol y nos tocó en contra, esperamos que la próxima se dé a favor. Queremos seguir mejorando", agregó.

Finalmente, el volante central resaltó la versatilidad que viene mostrando el plantel para adaptarse a los distintos esquemas tácticos propuestos por el cuerpo técnico. "Es fundamental que sigamos mejorando el funcionamiento, estamos trabajando con el entrenador para darle herramientas al equipo y lo importante es que demostramos que cualquiera puede jugar. El objetivo ahora es ganarle a Huracán para darle más valor al punto que logramos en cancha de Lanús", concluyó.