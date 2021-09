Boca enfrenta un partido de riesgo ante Central en el Gigante de Arroyito

Boca Juniors enfrentará esta noche, desde las 20.15, un partido complicado por la décima fecha del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol, frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

El equipo Xeneize mejoró su funcionamiento con la llegada de Sebastián Battaglia como DT, tras el despido de Miguel Russo, pese a llegar al duelo de hoy tras un pobre empate sin goles con Racing.

Pese al buen momento y a los resultados positivos, Battaglia no repetirá en Rosario la formación que igualó con La Academia de Avellaneda.

En principio, los cambios serán cuatro, uno obligado -el de Marcelo Weigandt por el peruano Luis Advíncula, con el seleccionado de su país que juega la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas-, y los otros tácticos.

Los que ingresarán con seguridad al once inicial son "Chelo" Weigandt por Advíncula y el colombiano Jorman Campuzano por Esteban Rolón, mientras que las dudas son Cristian Medina en lugar de Aaron Molinas y Briasco por el cordobés Pavón.

En Central, el entrenador Cristian "Kily" González podrá contar con la gran figura del equipo, Emiliano Vecchio, quien sufrió una lesión muscular en el clásico de hace dos fechas con Newell's Old Boys, pero ese recuperó y entrará en lugar del venezolano Michael Covea.

El resto del ataque estará compuesto por Lucas Gamba y Marco Ruben, mientras que en el mediocampo el Canalla buscará imponer su velocidad con el uruguayo Diego Zabala y el chaqueño Luciano Ferreyra.

Boca no gana en Rosario desde hace 15 años, desde el 15 de agosto de 2006 por el Torneo Apertura.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Emiliano Vecchio y Luciano Ferreyra; Lucas Gamba y Marco Ruben. DT: Cristian "Kily" González.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Agustín Sandez; Aaron Molinas o Cristian Medina, Jorman Campuzano y Agustín Almendra; Juan Ramírez; Cristian Pavón o Norberto Briasco y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Rosario Central.

Hora de inicio: 20:15.