Criterio, determinación y eficacia en las áreas: la identidad futbolística de Lanús

Fecha 10 de la Liga Profesional. Lanús recibe a Sarmiento con una identidad de juego definida y un objetivo claro: debe ganar para continuar en los primeros puestos de la Liga Profesional, mientras se codea fecha a fecha contra Talleres de Córdoba, Independiente y River Plate. La brecha de puntos entre los equipos que se encuentran en lo más alto de la tabla de posiciones es muy corta, y por ello, el margen de error es mínimo en estas instancias.

En lo que hace al juego, el Granate es un equipo que convierte, siendo el que más goles a favor registra en el campeonato (19), pero también es el segundo más goleado (con 15 goles en contra) después Arsenal que está último en la tabla (que tiene 18 anotaciones recibidas). Asimismo, en tan solo dos ocasiones pudo mantener la valla en 0: contra Huracán y Gimnasia, equipo con un formato de juego similar al del Verde.

Así juega Lanús

Una característica sobre la cual desarrolla el modelo de juego el DT Luis Zubeldía es la posesión criteriosa del balón a partir del esquema 4-3-3. El qué hacer cuando el equipo dispone de la pelota encuentra su correlato en la mentalidad ofensiva del entrenador, que percibe al ataque como principio y fin: entendiendo que un buen ataque es la mejor defensa; y que el rival sin el balón no tiene protagonismo.

Por ello, existe un involucramiento desde el arquero hasta los delanteros para ponderar el juego, con defensores centrales que participan de la gestación, laterales que se suman a la línea de mediocampistas y delanteros que descienden hasta mitad de cancha o buscan generar espacios con movimientos permanentes.

Salvo ante Gimnasia, en las otras ocho fechas el Granate tuvo menor posesión del balón; aspecto totalmente opuesto al torneo anterior cuando buscaba la hegemonía de la pelota.

En condición de local, en la que enfrentará a Sarmiento, el Granate experimentó todos los resultados. En tal sentido, conoció dos veces la derrota, cosechó dos victorias y tuvo un empate.



En la faceta defensiva, es un equipo que tiende a replegarse dentro de la propia área, con los defensores y tan solo algunos mediocampistas, a la altura del punto del penal.

Las pelotas filtradas hacia las espaldas de los centrales y laterales es un punto que Sarmiento podría aprovechar en su juego ofensivo. Este aspecto está relacionado a que el Granate no posee defensores centrales de mucha velocidad, por lo que los desplazamientos ante jugadas veloces son un aspecto para poder sacar ventaja.

Otro aspecto observado es que, durante muchos pasajes de los partidos, en especial en aquellos en los que perdió, queda una gran distancia entre las líneas de futbolistas, exponiendo las limitaciones de los futbolistas en cada zona de juego y vislumbrándose un gran espacio en su propio campo.

Continuando con el análisis de la faceta defensiva, los tiros libres en contra que se realizan como centros al área, cuando hay mucha presencia de futbolistas, es una situación que incomoda a la defensa Granate, sobre todo al arquero juvenil Lautaro Morales, que pese a su gran porte (mide 1,87), ha mostrado dificultades al momento de salir a disputar los balones aéreos.

En la otra faceta de juego, cuando ataca, Lanús emplea una idea similar a la que desarrolla el DT Sebastián Beccacece en Defensa y Justicia: aprovechar todo el frente adversario para generar espacios. Es por ello que el Granate coloca a siete u ocho futbolistas distribuidos por todo el ancho del campo de ataque y se puede observar una alta intensidad en los movimientos de los futbolistas para desplazarse constantemente y con un fin: que pisen el área rival para participar en la gesta y capitalizar los posibles centros o rebotes que dé el arquero rival.



Asimismo, las triangulaciones en velocidad es un recurso muy entrenado y utilizado por este equipo.

José Sand es la referencia de ataque, y la carta de gol, de Lanús con 9 gritos sagrados, es decir, casi la mitad de goles convertidos por el plantel fueron de su autoría. Su jerarquía y experiencia lo han vuelto un jugador determinante en el área rival, sumado a su valor táctico: es quien hace de pivot en la puerta del área grande y tiende a clarificar las jugadas en los últimos metros. Además, es quien suele hacerse cargo de ejecutar los penales cuando está en el campo de juego.

Por último, el delantero surgido de las canteras del Granate Pedro De la Vega tiene una marcada tendencia a realizar disparos de media distancia cuando se encuentra con posibilidad de remate, por lo que la defensa del Verde deberá ser muy cuidadosa al momento de defender.

Luis Zubeldía: la filosofía deportiva del DT granate

El entrenador de 40 años que posee Lanús tiene una filosofía deportiva definida, entendiendo al ataque como la faceta más importante del juego y, parafraseando al DT Marcelo Bielsa, que destaca la nobleza de los recursos utilizados. Por ello, la intensidad, la “entrega” y la disposición a la gestación de juego son tres aspectos que no negocia el entrenador.

Mucho de esto quizás tenga que ver con lo que fue su, breve pero apasionada, experiencia como futbolista en Lanús entre 1998-2004, año en el que tuvo que retirarse debido a una osteocondritis disecante de la rodilla (con un registro de 57 partidos y 3 goles).

Sin embargo, esa misma pasión e ímpetu logró trasladarla al banco de suplentes, ya no como jugador sino calzándose el buzo de DT. Con una trayectoria que comenzó en 2008 en Lanús, Zubeldía estuvo en otros siete equipos con varias experiencias en el extranjero, dirigiendo a equipos como: Barcelona y Liga de Quito (Ecuador), Independiente Medellín (Colombia), Santos Laguna (México), Cerro Porteño (Paraguay) y Deportivo Alavés (España). En nuestro país, también dirigió a Racing en 2012.

En los distintos planteles que ha integrado, Zubeldía ha tratado de ir adaptándose a las características específicas de cada jugador, pero manteniendo una misma esencia de juego que hoy encuentra en Lanús la implementación de lo que quiere, sin obtener siempre el resultado ideal.

La mirada experta de un periodista granate

Adrian Santagada es periodista partidario de Lanús desde hace varias décadas. Conduce el programa radial “Magazine Granate” y forma parte del staff de “El show de Lanús”.

En diálogo con Democracia, Santagada brindó su opinión sobre el presente del Granate. Al respecto, expresó: “El campeonato pasado tuvo que pelear con lo que tenía: muchos juveniles y un mínimo jugadores de experiencia. Hoy llegaron varios refuerzos y, sumado al bagaje que adquirieron los más chicos, Lanús se encuentra peleando el campeonato. El objetivo es ese: pelear el torneo al 100% ya que quedó afuera del resto de las competiciones”.

Acerca de la figura del DT dijo: “Zubeldía es un gran cosechador de puntos. Tuvo que jugar un gran campeonato económico durante dos años y medio con muchos juveniles: uso 28 de 32 futbolistas juveniles en 2019”.

Por último, compartió su mirada sobre el rol e incidencia de los entrenadores en los planteles, hecho que interpela a todos los equipos y en el que Sarmiento no se encuentra excepto.

“Pienso que los partidos son un cincuenta y cincuenta: mitad el técnico y mitad el jugador. Si el DT transmite el mensaje y el jugador no agarro el mensaje o erra un penal, la culpa no es del técnico”, opinó.

La última vez en “La Fortaleza”

El 7 de noviembre de 2015 fue la última vez que Sarmiento visitó el estadio Ciudad de Lanús, Néstor Díaz Pérez, en la derrota por 2-1, con goles de Lautaro Acosta y Román Martínez para el local, y el empate transitorio convertido por Diego Cháves.

Lanús logró la victoria con el siguiente “11”: Matías Ibáñez; Gustavo Gómez, Maximiliano Velázquez, Diego Braghieri y Nicolás Aguirre; Matías Fritzler y Víctor Ayala y Román Martínez; Miguel Almirón, Lautaro Acosta y Denis Stracqualursi. DT: Guillermo Barros Schelotto.

El Verde, por su parte, formó con: César Rigamonti; Pablo Aguilar, Francisco Dutari, Franco Peppino y Mauricio Casierra; Sebastián Luna, Renzo Spinacci, Nicolás Sánchez y Gervasio Núñez; Ignacio Cacheiro y Diego Cháves. DT Sergio Lippi.

Los únicos tres futbolistas que estarán nuevamente presentes respecto a aquella ocasión son Acosta, por el lado local, y Núñez Manuel Vicentini (que estuvo en el banco de suplentes), por la visita.

Futbolistas con paso por ambos clubes

Estos son algunos de los jugadores que vistieron las casacas de Sarmiento y Lanús: el arquero Claudio Flores (el primer equipo en nuestro país, en el que tuvo dos ciclos, tras su debut como profesional en Peñarol); los volantes Oscar Monje (con debut en el Granate en 1989), Gonzalo Di Renzo y Claudio Sarría; y los delanteros Leandro Díaz, Marcos Astina y Nicolás Orsini.

Asimismo, el juninense con inicios en Mariano Moreno, Sebastián Cavallin, pasó por las divisiones juveniles de AFA de Lanús entre el 2013 y 2016, previo a arribar al Verde y continuar con su carrera en Reserva y Primera división.

Otro caso similar, de otro juninense con paso por ambas instituciones sin poder dar el salto a Primera, es del juvenil Tomás Christin, con presente en la Reserva de Platense.

Por último, en la actualidad, de ambos conjuntos, el único futbolista que vistió ambas casacas es el defensor central del Verde Marcos Herrera.