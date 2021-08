Cristiano Ronaldo, sobre su vuelta al Manchester United: "Regresé a donde pertenezco"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo celebró su regreso al Manchester United de Inglaterra luego de firmar su contrato con los "Diablos Rojos", y aseguró que "la historia se escribirá una vez más" en su nueva etapa en el club.

"Todos los que me conocen saben acerca de mi amor interminable por el Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente asombrosos y el camino que hemos hecho juntos está escrito con letras de oro en la historia de esta gran y sorprendente institución", publicó Ronaldo en su cuenta de Instagram, donde le dedicó su regreso a Sir Alex Ferguson.

Además, continuó: "Es como un sueño hecho realidad, después de todas las veces que volví a jugar contra Manchester United, e incluso como rival, haber sentido siempre tanto cariño y respeto por parte de la afición en la grada. ¡Esto es absolutamente de lo que están hechos los sueños!".

"Mi primera Liga doméstica, mi primera Copa, mi primera convocatoria a la selección portuguesa, mi primera Champions League, mi primera Bota de Oro y mi primer Balón de Oro, todos nacieron de esta conexión especial entre los Diablos Rojos y yo. La historia se ha escrito en el pasado y la historia se escribirá una vez más. ¡Tienes mi palabra!¡Estoy aquí!¡Regresé a donde pertenezco! ¡Hagamos que suceda una vez más!"

Horas antes, Manchester United publicó en sus redes sociales: “El club se complace en anunciar el fichaje de Cristiano Ronaldo, que acaba de firmar un contrato por dos años, con opción de uno más de extensión”.

“El atacante de 36 años, que ganó cinco veces el Balón de Oro, levantó más de 30 trofeos en su carrera como profesional, incluyendo la Champions League (5), el Mundial de Clubes (4) y múltiples campeonatos locales en Inglaterra, España e Italia”, añadió la institución en su sitio oficial.

Allí, el delantero expresó: “Este es un club que siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, y me han abrumado todos los mensajes que he recibido desde el anuncio del viernes. No puedo esperar para jugar en Old Trafford y reencontrarme con todos los hinchas nuevamente”. “Tengo muchas ganas de unirme al equipo después del break internacional. Espero que tengamos una temporada muy exitosa por delante”, cerró.