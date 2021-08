Sin Messi, la Selección comenzó su preparación para el partido del jueves frente a Venezuela

El seleccionado argentino de fútbol comenzó ayer formalmente su preparación para el partido del próximo jueves frente a Venezuela, por la novena fecha de Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará en Caracas.



El entrenamiento inicial no contó con el capitán Lionel Messi en el complejo del club Deportivo La Guaira. Messi, junto a sus compañeros de París Saint Germain, Ángel Di María y Leandro Paredes, viajaron anoche desde la capital francesa en avión particular, por lo que hoy el DT Lionel Scaloni ya podrá disponer de los 30 convocados para la triple fecha de Eliminatorias, que seguirá el domingo ante Brasil, en San Pablo.



Scaloni estará entonces ante un nuevo desafío, ya que deberá dosificar energías en un plantel numeroso y aceitar una rotación dentro de un recorrido incómodo, ya que menos de 70 horas después de enfrentar a Venezuela, el jueves a las 21 (de Argentina, las 20 locales), deberá visitar nada menos que al líder con puntaje ideal de estas Eliminatorias, Brasil, en San Pablo, desde las 16.



Por eso, es probable que el DT no incluya, apueste a todos los titulares que jugaron la final de la pasada Copa América para el encuentro ante los venezolanos, con excepción del arquero "Dibu" Martínez, apuntando todos los cañones al partido de 67 horas más tarde frente a Brasil, para repetir después, ya con un margen mayor de tiempo de descanso en la concentración del predio de AFA, en Ezeiza, contra Bolivia, el jueves 9 desde las 21.

Después de este primer bloque y ya bajo las órdenes de Scaloni y sus ayudantes de campo, Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, los jugadores tuvieron acción futbolística en espacios reducidos separados en tres equipos de ocho integrantes cada uno.

Mientras tanto los guardavallas Emiliano Martínez, Franco Armani, Juan Musso y Gerónimo Rulli trabajaban aparte con el entrenador de arqueros, Martín Tocalli, en tareas afines a esa posición.



El equipo nacional, ya con Messi, Di María y Paredes, volverá a realizar hoy a las 16.30 (17.30 de Argentina) un nuevo entrenamiento a puertas cerradas en el mismo escenario de hoy, mientras que el miércoles y tras una conferencia de prensa virtual que ofrecerá Scaloni, según informó la AFA, habrá una última práctica que podría tener como sedes alternativas nuevamente Deportivo La Guaira o el Estadio Olímpico.



Los 27 jugadores que hoy se entrenaron (y se mojaron) en la primera práctica multitudinaria de la selección argentina después de la obtención de la Copa América, fueron los siguientes:

Arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Defensores: Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Juan Foyth, Marcos Acuña, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Lisandro Martínez.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Ángel y Joaquín Correa, Nicolás Domínguez, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso.

Delanteros: Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Paulo Dybala y Emiliano Buendía.

Pero mañana ya estará el "Gran Capitán" contemporáneo, Lionel Messi, más Di María y Paredes, y entonces sí, con elenco completo, ya Scaloni podrá empezar a decidir con que actores el seleccionado se subirá al escenario de esta verdadera "gira" sudamericana para representar esta obra que lo conducirá al gran espectáculo mundialista de Qatar 2022.