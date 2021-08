“Fútbol total”: la identidad futbolística del DT Marcelo Gallardo en River Plate

No es posible hablar sobre un mero análisis de juego al momento de abordar el caso de River Plate. El concepto que más le cabe al elenco de Núñez es el de “identidad futbolística”: modelo que viene desarrollando desde hace siete años el entrenador Marcelo Gallardo, el único DT en mantener ese cargo en Primera división desde el 2014 (ya que el resto de los equipos han cambiado técnicos).

En tal sentido, la metáfora de “fútbol total” podría condensar la forma de juego del Millonario. Este es un sistema usado en el fútbol a lo largo de la historia, en el que un jugador que se mueve fuera de su posición es sustituido por un compañero de equipo, lo que permite que el conjunto conserve su estructura táctica. En este fluido sistema ningún futbolista tiene un papel fijo asignado/determinado, con lo cual, sucesivamente, cualquiera puede ser delantero, centrocampista y defensa.

Este estilo de juego fue perfeccionado por Rinus Michels durante su estancia en el Ajax de Ámsterdam, y alcanzó su apogeo definitivo durante la estancia de Johan Cruyff como jugador en el club y en la Selección de los Países Bajos.

La identidad de juego de River Plate

El River del DT Marcelo Gallardo es lo más cercano al “fútbol total” que tiene la Liga Profesional. No solo por el presente deportivo, sino por la identidad que ha gestado a lo largo de los últimos años.

Más allá de la legitimación conseguida a través de resultados, el “Muñeco” hace empleo de ideas y recursos del tan alabado entrenador Pep Guardiola: el protagonismo a partir de la posesión del balón, la alta intensidad en la presión para la recuperación del balón, la utilización de los defensores laterales como volantes por los pasillos internos en el campo de juego (definidos de una forma vulgar en la jerga futbolera como “lateriores”), entre otros elementos.

Esta dinámica de y entre los futbolistas puede analizarse a través de los sistemas iniciales tácticas planteados por el DT Gallardo: 3-4-2-1; 4-4-2; 4-1-3-2; 4-2-3-1; 4-3-3 y 3-4-3. Esta versatilidad da muestra de que los jugadores que integran el equipo tienen una alta capacidad de adaptabilidad y rotación entre las posiciones, por lo que no se manejan por un sistema “duro” o estructurado, sino que se busca el “desorden en el orden rival”, tal como pregona en uno de sus principios la escuela del “fútbol total”.

En lo que hace a los números y estadísticas, River es un equipo que desarrolla el modelo de juego a partir del protagonismo con la pelota: la posesión es un aspecto fundamental de la identidad que trabaja Gallardo.

Esto puedo observarse en términos porcentuales a lo largo de las primeras ocho fechas del torneo: salvo en el cotejo ante Vélez (que fue victoria Millonaria), en las otras siete jornadas River se impuso en la tenencia de la pelota superando a sus rivales de una forma destacada.

Esto encuentra su correlato en las áreas: el Millonario convirtió 15 goles y recibió 6 anotaciones en su propia valla. Esto demuestra un pronóstico complejo y adverso para cualquier rival, ya que el conjunto de Núñez es un equipo efectivo al momento de atacar y sólido en la faceta defensiva.

En el ataque, River utiliza los distintos medios en pos de alcanzar su objetivo: que la acción finalice en arco rival. Para ello, en caso de no lograr la gestación de juego desea, también sabe utilizar los ataques directos o contraataques, en caso de que el equipo rival se encuentre realizando la transición defensiva, como remates de media distancia por intermedio de buenos pateadores.

De la totalidad de goles convertidos: cinco fueron realizados tras una acción colectiva que implicó la asociación de los volantes y los delanteros, junto a movimientos de desmarque y ruptura; cuatro a través de disparos de media distancia (tres desde fuera del área grande); cuatro luego de un rebote (en una segunda pelota); y dos por intermedio de la vía del penal.

En defensa, River es un equipo sólido que agrupa la línea de sus futbolistas cuando no puede hacerse del balón y que presiona ante las salidas del rival. Entre las dos facetas, la defensiva es la que más “incomoda” al Millonario ya que está acostumbrado a hacerse del dominio del balón e imponer el tipo de partido a afrontar.

Vale marcar que no recibió goles a través de tiros de esquina y el único gol que le convirtieron de una pelota parada fue la vía del penal (contra Godoy Cruz).

Así debería jugar el Verde para paliar el juego Millonario

Tras el empate ante el Sabalero, que lo imposibilitó de trepar a la cima, Sarmiento enfrentará a otro equipo que pelea en el lote de los de arriba en una difícil parada.

A diferencia de las fechas anteriores, River es un equipo que le sienta bien el dominio de la pelota y tiende a hacer valer la jerarquía de “grande”. Sin embargo, el Verde podrá hacerse de sus armas para intentar contrarrestar el partido que saldrá a jugar el Millonario.

En tal sentido, el primer aspecto fundamental es el de los contraataques: tanto Colón como Huracán lograron convertir por intermedio de esta acción al encontrar la última línea defensiva de River vulnerable, ya que los laterales se suman al ataque y relegan sus posiciones iniciales.

Por ello, largos pelotazos hacia ambos laterales, en presencia de un volante o delantero veloz, será determinante para hacer valer la tenencia de pelota cuando Sarmiento la tenga.

Asimismo, la alternativa es la de pases filtrados. Godoy Cruz y Gimnasia optaron por la vía de pases o centros filtrados, es decir, entre la línea defensiva del Millonario para hacer valer la ruptura en velocidad por parte de un jugador y convertir. La complejidad de esta intención es la alta precisión y timing que debe tener la resolución de la jugada.

Por último, en defensa, Sarmiento deberá hacerse sólido a través de lo que se conoce como “repliegue defensivo bajo”, es decir, agrupar a las líneas de jugadores cerca del arco de Manuel Vicentini, a partir de la línea de cal del área grande, para restringir la posibilidad de generación de juego y anular los espacios entre líneas.

Para ello, los futbolistas del Verde deberán estar activos en todo momento y focalizar la atención, no solo en la ubicación de la pelota, sino del futbolista al que están marcando ya que muchas veces, un jugador que está en la otra punta de la jugada, es el que llega al área en velocidad para finalizar la acción.

Bajas en el plantel Millonario

Son varias e considerables las bajas de River de cara al partido de hoy ante Sarmiento. Entre ellas, se encuentran las ausencias de Franco Armani, Julián Álvarez, Paulo Díaz, Robert Rojas y David Martínez por estar convocados por sus respectivas selecciones para la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas; y las de Nicolás De La Cruz, Jonatan Maidana, Fabrizio Angileri ni Javier Pinola porque se encuentran recuperándose de sus lesiones.

Además, tampoco estará el experimentado volante Leonardo Ponzio que, si bien ya recibió el alta de su miocarditis, todavía no está físicamente preparado para afrontar un partido.

Por todo ello, el entrenador Marcelo Gallardo decidió recurrir a tres jugadores juveniles para completar la convocatoria y tener opciones, los tres de ellos se desempeñan en la zona defensiva: Tomás Lecanda, Felipe Peña Biafore y Felipe Salomoni; y al arquero juvenil Franco Petroli.

De esta forma, el posible 11 para enfrentar a Sarmiento estaría conformado por: Enrique Bologna; Alex Vigo, Felipe Peña Biafore o Felipe Salomoni, Milton Casco; Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Jorge Carrascal, Benjamín Rollheiser; Matías Suárez y Braian Romero.

La última vez en el Eva Perón

Por la fecha 1 del campeonato 2015, en el regreso a Primera división del Verde, fue el momento en que se enfrentaron por última vez en Junín ambos equipos.

Fue victoria para el Millonario por 4-1 en una noche en la que el estadio Eva Perón se vio colmado de espectadores, realidad disímil a la que se encontrara hoy afectado por la pandemia.

Abrió el marcador del triunfo el volante uruguayo Carlos Sánchez y estiró la ventaja el delantero Fernando Cavenaghi. Fue en ese momento cuando llegó el descuento de Héctor Cuevas para el Verde tras una gran asistencia de Nicolás Sánchez.

Poco iba a durar la ilusión del empate, ya que a los 74 minutos llegó el tercer gol del Millonario en los pies del colombiano Teófilo Gutiérrez, y nueve minutos más tarde, a los 83, nuevamente Gutiérrez sentenció el 4-1 final.

River formó en aquel encuentro con: Marcelo Barovero; Camilo Mayada, Éder Balanta, Germán Pezzella y Leonel Vangioni; Carlos Sánchez, Matías Kranevitter, Ariel Rojas y Gonzalo Martínez; Fernando Cavenaghi y Teófilo Gutiérrez.

Por su parte, Sarmiento alistó a: César Rigamonti; Pablo Aguiar, Franco Peppino, Franco Coria y Mauricio Casierra; Sebastián Luna, Dardo Miloc, Renzo Spinacci, Marcelo Scatolaro; Nicolás Sánchez y Héctor Cuevas.

Jugadores con paso por River y Sarmiento

Algunos futbolistas que vistieron ambas casacas fueron el histórico defensor Daniel Passarella; los mediocampistas Mario Finarolli y Carlos Ángel López; y los delanteros Juan Gilberto Fúnes, Ricardo Gareca y Oscar Pinino Más.

Un juninense que tuvo paso por River y Sarmiento, aunque en divisiones juveniles de AFA, fue el delantero Alejo Basilio, quien en la actualidad se encuentra entrenando en el club Rivadavia de nuestra ciudad.

Por último, en el actual plantel del Verde, el delantero oriundo de Rufino Luciano Gondou tuvo un paso por las divisiones juveniles y la Reserva del Millonario antes de regresar a Sarmiento.