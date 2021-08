Boca y Racing decepcionaron con un olvidable empate en La Bombonera

Boca y Racing protagonizaron anoche un encuentro que estuvo por debajo de las expectativas y terminaron empatando sin goles en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo de la Liga Profesional.

El Xeneize llegaba al encuentro con señales de recuperación, tras el despido del DT Miguel Russo y la llegada de Sebastián Battaglia, que le permitió un cambio de aire y ganar dos partidos seguidos, frente a Patronato y Platense.

Sin embargo, ante un rival de la jerarquía de La Academia, volvió a exponer las falencias en el juego que motivaron la dimisión de Russo y casi no inquietó al arco defendido por el chileno Gabriel Arias.

Los de Avellaneda, por su parte, también venían de un repunte luego de la rescisión del contrato de Juan Antonio Pizzi como DT y su reemplazo por el interino Claudio Úbeda. No obstante, a la hora de medirse cara a cara, no se sacaron ventajas y se quedaron con puntos que los aleja de los puestos de vanguardia.

Ambos equipos se encuentran distantes de los puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. En caso de no llegar por la tabla anual ni por la Copa Argentina, tendrán una chance más a través de la Copa Argentina, en la que, en cuartos de final, Boca enfrentará a Patronato de Paraná, mientras que Racing irá frente a Godoy Cruz de Mendoza.