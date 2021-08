Con varios encuentros de inferiores, se reanuda el Torneo Apertura de la Liga Deportiva del Oeste

Luego de cuatro meses de espera, a raíz del agravamiento de la situación sanitaria por el Covid-19, se retoma hoy la actividad del Torneo Apertura 2021 de la Liga Deportiva del Oeste.

Para hoy están programados varios encuentros correspondientes a las categorías inferiores del Torneo Carlos Giacobinni-Copa Sociedad Comercio e Industria, mientras que mañana se llevarán a cabo los encuentros de la primera fecha de la Zona B y la segunda fecha de la Zona A en la máxima división.

La vuelta del campeonato de la Liga presidida por Claudio Yópolo se concretó a partir de varios cambios normativos que se dieron a nivel provincial, a raíz de la estabilización de la situación sanitaria en el territorio bonaerense: primero, fue el cambio de política de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que a finales de junio habilitó el servicio policial para partidos de ligas del Consejo Federal de AFA en municipios que transitaran la Fase 3 del protocolo establecido por el Gobierno de Axel Kicillof -hasta entonces, la habilitación solo se aplicaba a comunas en Fase 4 y Fase 5-; luego, la redefinición de los parámetros de evaluación sanitaria de la Provincia, que decidió reemplazar el sistema de fases, lo que terminó de allanar el camino para el retorno del fútbol al distrito juninense.

De esta forma, volverá a rodar la pelota en las canchas locales, por primera vez desde mediados de abril.

Zona A: Ambos Mundos - Origone FC - Moreno - Sarmiento - BAP - Jorge Newbery - River Plate.

Zona B: Rivadavia de Lincoln - Deportivo Baigorrita - Villa Belgrano - Independiente - Defensa Argentina - Rivadavia de Junín.

Hoy:

Fecha 1 - Zona B - Cancha: Rivadavia (J)

12.30 - Rivadavia (J) vs Defensa -6ta

14.15 - Rivadavia (J) vs Defensa - 8va

16.30 - Rivadavia (J) vs Defensa - 4ta

Fecha 1 - Zona B - Cancha: Villa Belgrano

12.30 - Villa vs Dep. Baigorrita - 6ta

14.15 - Villa vs Dep. Baigorrita - 8va

16.30 - Villa vs Dep. Baigorrita - 6ta

Fecha 1 - Zona B - Cancha: Rivadavia (L)

12.30 - Rivadavia (L) vs Independiente - 6ta

14.15 - Rivadavia (L) vs Independiente - 8va

16.30 - Rivadavia (L) vs Independiente - 4ta

Fecha 1 - Zona B - Cancha: River

12.30 - River vs Ambos Mundos - 6ta

14.15 - River vs Ambos Mundos - 8va

16.30 - River vs Ambos Mundos - 4ta

Fecha 1 - Zona B - Cancha: BAP

12.30 - BAP vs Moreno -6ta

14.15 - BAP vs Moreno - 8va

16.30 - BAP vs Moreno - 4ta

Fecha 2 - Zona A - Cancha: J. Newbery

12.30 - J. Newbery vs Origone FC - 6ta

14.15 - J. Newbery vs Origone FC - 8va

16.30 - J. Newbery vs Origone FC - 4ta

Mañana:

Fecha 2 - Zona A - Cancha: Rivadavia (J)

11.00 - Rivadavia (J) vs Defensa -Pre10ma

12.15 - Rivadavia (J) vs Defensa - 7ma

13.30 - Rivadavia (J) vs Defensa - 5ta

16.30 - Rivadavia (J) vs Defensa - 1ra

Fecha 2 - Zona A - Cancha: Rivadavia (L)

11.00 - Rivadavia (L) vs Independiente - Pre10ma

12.15 - Rivadavia (L) vs Independiente - 7ma

13.30 - Rivadavia (L) vs Independiente - 5ta

16.30 - Rivadavia (L) vs Independiente- 1ra

Fecha 1 - Zona A - Cancha: Villa Belgrano

13.30 - Villa vs Dep. Baigorrita - 5ta

16.30 - Villa vs Dep. Baigorrita - 1ra

Fecha 2 - Zona A - Cancha: J. Newbery

11.00 - J. Newbery vs Origone FC - Pre10ma

12.15 - J. Newbery vs Origone FC - 7ma

13.30 - J. Newbery vs Origone FC - 5ta

16.30 - J. Newbery vs Origone FC- 1ra

Fecha 2 - Zona B - Cancha: River Plate

11.00 - River vs Ambos Mundos - Pre10ma

12.15 - River vs Ambos Mundos- 7ma

13.30 - River vs Ambos Mundos - 5ta

16.30 - River vs Ambos Mundos- 1ra