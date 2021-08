Gervasio Núñez: "Venimos en levantada y sería histórico ganarle a River en Junín"

El mundo de Sarmiento, así como Junín y la Región, se preparan para la visita de River al Estadio Eva Perón, uno de los acontecimientos más trascendentes que vivirá la Ciudad en los últimos años.

El próximo lunes, desde las 19, el Verde recibirá al Millonario en el Estadio Eva Perón, por la novena fecha del Torneo de la Liga Profesional, con la ilusión de prolongar su buen momento en el campeonato y llevarse un resultado positivo frente a uno de los grandes animadores el fútbol argentino.

El presente, salvando las distancias, muestra dos realidades distintas: el conjunto de Junín, conducido por Mario Sciacqua, viene en alza tras el empate del martes pasado en Santa Fe, 1 a 1 frente a Colón, vigente campeón, luego de haber derrotado una fecha antes a Atlético Tucumán, por 3 a 0, en condición de local. River, en contrapartida, comienza a recuperarse luego de las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, pero parece distante de sus mejores versiones.

Por el lado de Sarmiento, uno de los responsables de la mejora es Gervasio Núñez, volante ofensivo que llegó como uno de los refuerzos de Sarmiento para este campeonato, pero recién pudo estrenarse en la quinta fecha, ante Rosario Central en el Eva Perón, por la demora de la llegada de la habilitación desde su anterior equipo, el Blooming de Bolvia.

Ya con 33 años, transita su tercer ciclo en el Verde, y aseguró, en diálogo con Democracia, que el equipo "cambió la cabeza" y se prepara para conseguir "algo histórico" frente al club de Núñez.

"Hemos mejorado mucho desde el partido con Rosario Central. Cambiamos la cabeza y empezamos a creer. Estamos en levantada y esperamos seguir así, aunque seguimos con la deuda de ganar de visitante, que hace bastante que no lo logramos", expresó el Yacaré, quien, sin embargo, calificó como "muy importante" el punto logrado en el Estadio Brigadier Estanislao López.

"Fue un punto muy importante y podríamos haber ganado, pero quizás no se dio porque jugamos contra el último campeón, un gran equipo como Colón. Sarmiento estuvo muy bien, tal vez si hubiéramos aprovechado alguna contra en el segundo tiempo, podríamos haber ganado, pero no deja de ser un muy buen resultado", aseguró.

Ya en las horas previas a su debut, ante Central, Núñez parecía tener claro que su ingreso podía cambiarle la cara a Sarmiento, luego del inicio esquivo del semestre, con derrotas frente a Estudiantes de La Plata, Patronato y Racing, además de la prematura eliminación por Copa Argentina, frente a Temperley, en San Nicolás.

"Quería jugar para intentar ayudar al equipo desde dentro de la cancha. De afuera, un jugador no puede hacer nada. Sentía que podía darle juego a Sarmiento y que, con mi experiencia, podía transmitirles tranquilidad a mis compañeros", afirmó.

Asimismo, sobre la lesión en el isquiotibial que sufrió durante el encuentro con Atlético Tucumán, admitió que está en duda su presencia ante River. "Venía cansado en la semana antes del partido, pero no pensaba que me iba a lesionar. Que vengan equipos como River a Junín es muy importante, es un lindo partido para estar, pero por la lesión todavía no sé si estaré en condiciones o tendré que cuidarme para lo que viene", señaló.

Hacer historia

El historial frente a River exhibe un saldo desfavorable para Sarmiento, aunque el Verde registra una victoria oficial, en el Metropolitano 1982, en Junín. Aun así, para Núñez, un eventual triunfo sobre los de Gallardo sería "histórico" para el Verde, en una de las temporadas más gloriosas para la institución.

El presente del Millonario invita a la ilusión del equipo de Sciacqua, aunque el Yacaré procura mantener la cautela, en la previa al comienzo del juego.

"River, por más que haya bajado un poco el nivel, es un club grande, que siempre tiene muy buenos jugadores y, en este caso, un excelente entrenador. Nosotros tenemos que seguir de la misma manera y tratar de hacer historia en nuestra cancha", concluyó.

El árbitro de Sarmiento-River

Facundo Tello

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Franco Morón