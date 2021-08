Juan Antonini y su nueva etapa en el fútbol español

Juan Antonini cumplió veinte días desde su llegada al fútbol español, al que llegó cedido a préstamo desde Sarmiento, para vestir la camiseta del Coruxo FC.

Desde su nuevo club, el joven defensor villeguense, de 22 años, aseguró a Democracia que se encuentra "muy bien" y en pleno proceso de adaptación a la Segunda División del fútbol de España.



"Estoy contento y me siento muy bien. Adaptándome de a poco a una nueva vida y a un fútbol nuevo", destacó el zaguero central, quien viajó al Viejo Continente a principios de agosto.

Con un partido disputado en la Liga Profesional, el semestre pasado en el Estadio Eva Perón, en el empate 0 a 0 entre el Verde y Gimnasia y Esgrima de La Plata, Antonini destacó en la zaga central del equipo campeón de Reserva, dirigido por Martín Funes.

Sin embargo, cuando era titular indiscutido en su posición, sufrió una lesión de meñiscos durante la semifinal frente a River, en Ezeiza, y se perdió la definición del certamen, que tuvo lugar en el Estadio de Banfield, frente a Boca, con triunfo para los de Junín por 2 a 1.



El infortunio le impidió comenzar con normalidad la pretemporada, ya que debió someterse a una cirugía de rodilla, cuando se encaminaba a ganar minutos en el equipo dirigido por Mario Sciacqua.

"En lo deportivo, viví una etapa muy positiva en Sarmiento, logramos el campeonato de Reserva y conseguí representar al equipo en Primera División. Ahora me toca una etapa nueva, decidí aceptar este desafío para crecer como futbolista y me estoy adaptando muy bien", agregó.

Debut en puerta

A la espera del inicio de la competencia, el 5 de septiembre próximo, el Coruxo Fútbol Club, con Antonini entre sus filas, sigue poniéndose a punto con encuentros amistosos.



"Estamos en plena preparación y mañana tenemos el último amistoso. Por eso, trato de aprovechar todos los minutos que me tocan y trabajo al máximo para llegar con la máxima ilusión", confió Antonini, quien en el anterior ensayo de su equipo, contra el Racing de Ferrol, anotó un gol en la victoria por 2 a 1.

Mañana, el Coruxo FC, con Antonini en cancha, cerrará su puesta a punto contra el Ourense CF, a las 11 hora local.